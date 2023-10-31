Трагедия на шахте в Караганде: найдены останки последнего погибшего

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На сегодня установлены личности 40 погибших на шахте им. Костенко, не опознаны 6. Об этом на заседании правительства сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Сырым Шарипханов, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"28 октября в 2 часа 36 минут на шахте им. Костенко АО "АрселорМиттал Темиртау" на глубине 700 метров произошло возгорание с последующим взрывом метано-воздушной смеси. К месту незамедлительно были направлены силы Карагандинского филиала Республиканского Центрального Штаба профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб", - сказал Шарипханов.

По его словам, в момент аварии на смене находилось 252 шахтера, 5 были обнаружены и подняты на поверхность силами горноспасателей, 201 вышли самостоятельно.

"В ходе поисково-спасательных работ были найдены тела 45 шахтёров и останки предположительно 46-го погибшего. Сейчас установлены личности 40 погибших, не опознаны 6. Для их идентификации проводятся необходимые экспертизы. Потребуется ДНК анализ", - добавил министр.