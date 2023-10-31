Трагедия на шахте в Караганде: найдены останки последнего погибшего

Шесть тел остаются неопознанными
На сегодня установлены личности 40 погибших на шахте им. Костенко, не опознаны 6. Об этом на заседании правительства сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Сырым Шарипханов, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"28 октября в 2 часа 36 минут на шахте им. Костенко АО "АрселорМиттал Темиртау" на глубине 700 метров произошло возгорание с последующим взрывом метано-воздушной смеси. К месту незамедлительно были направлены силы Карагандинского филиала Республиканского Центрального Штаба профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб", - сказал Шарипханов.
По его словам, в момент аварии на смене находилось 252 шахтера, 5 были обнаружены и подняты на поверхность силами горноспасателей, 201 вышли самостоятельно.
"В ходе поисково-спасательных работ были найдены тела 45 шахтёров и останки предположительно 46-го погибшего. Сейчас установлены личности 40 погибших, не опознаны 6. Для их идентификации проводятся необходимые экспертизы. Потребуется ДНК анализ", - добавил министр.