Задача вооруженных сил США - не воевать за демократию в других странах, а доминировать над врагом и уничтожать любую угрозу Америке, заявил Дональд Трамп, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Дойче Велле

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Президент США Дональд Трамп пообещал переориентировать американские вооруженные силы на защиту границ собственной страны, а не распространение демократии в мире "под дулом пистолета".

"Мы восстанавливаем фундаментальный принцип, согласно которому главная задача наших вооруженных сил заключается в защите наших собственных границ от вторжения", - сказал он, выступая перед выпускниками Военной академии США в Вест-Пойнте.

В своей речи Трамп пожаловался, что его предшественники занимались "всевозможными социальным проектами" в армии, "одновременно оставив наши границы без защиты и истощив арсеналы ради участия в чужих войнах".

"Но при администрации Трампа эти дни прошли. Мы избавляемся от отвлекающих факторов и сосредотачиваем наши вооруженные силы на их основной миссии: сокрушении противников Америки, уничтожении врагов Америки и защите нашего великого американского флага", - сказал он. "Задача вооруженных сил США заключается не в том, чтобы устраивать драг-шоу, трансформировать иностранные культуры или распространять демократию по всему миру под дулом пистолета. Задача военных - доминировать над любым врагом и уничтожать любую угрозу Америке в любом месте и в любое время", - подчеркнул Трамп.

При этом он признал, что американская армия нуждается в адаптации к современным военным реалиям, а потому перенимает опыт российско-украинской войны.