Трамп: США больше не будут насаждать демократию силой

В мире
4

Задача вооруженных сил США - не воевать за демократию в других странах, а доминировать над врагом и уничтожать любую угрозу Америке, заявил Дональд Трамп, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Дойче Велле

Фото: Saul Loeb/AFP/Getty Images

Президент США Дональд Трамп пообещал переориентировать американские вооруженные силы на защиту границ собственной страны, а не распространение демократии в мире "под дулом пистолета".

"Мы восстанавливаем фундаментальный принцип, согласно которому главная задача наших вооруженных сил заключается в защите наших собственных границ от вторжения", - сказал он, выступая перед выпускниками Военной академии США в Вест-Пойнте.

В своей речи Трамп пожаловался, что его предшественники занимались "всевозможными социальным проектами" в армии, "одновременно оставив наши границы без защиты и истощив арсеналы ради участия в чужих войнах".

"Но при администрации Трампа эти дни прошли. Мы избавляемся от отвлекающих факторов и сосредотачиваем наши вооруженные силы на их основной миссии: сокрушении противников Америки, уничтожении врагов Америки и защите нашего великого американского флага", - сказал он.

"Задача вооруженных сил США заключается не в том, чтобы устраивать драг-шоу, трансформировать иностранные культуры или распространять демократию по всему миру под дулом пистолета. Задача военных - доминировать над любым врагом и уничтожать любую угрозу Америке в любом месте и в любое время", - подчеркнул Трамп.

При этом он признал, что американская армия нуждается в адаптации к современным военным реалиям, а потому перенимает опыт российско-украинской войны.

"Вещи меняются очень быстро. К сожалению, мы видим это на примере России и Украины. Мы это изучаем. И это ужасно - изучать такое, но мы наблюдаем различные формы ведения войны. Мы видим, как дроны спускаются под углом, с невероятной скоростью и точностью - мы никогда раньше ничего подобного не видели. Никогда. И мы учимся на этом", - сказал Трамп.

#армия #США #Дональд Трамп

Популярное

Все
Токаев направил телеграмму поздравления королю Иордании
Какие регионы показывают наибольший рост в экономике
Аэропорт Уральска увеличивает количество рейсов
Три междугородних автобуса арестовали на трассе в Акмолинской области
Атырауский завод выпустил 100-й грузовой вагон
Около 60 тысяч га рисовых полей Кызылординской области выравнили лазерным планировщиком
Впервые в Атырауской области для борьбы с саранчой задействуют беспилотники
Гвардеец из Астаны стал героем соцсетей после трогательного поступка на параде
Миллионы литров воды ежедневно утекают из-за нарушений в Жамбылской области
Дожди с грозами накроют большую часть Казахстана
Фан-встреча с Димашем состоится в Лондоне
Создана Специальная экономическая зона «Актобе»
Тайны городского парка
Жамбылский областной драмтеатр испытывает ряд трудностей
В Атырауской области почти вдвое увеличены посевные площади
Правительству США предоставят в аренду землю в Алматы – подписан закон
В СКО аграрии вышли в поля и задают темп посевной кампании
Истоки тюркской письменности
Похолодание прогнозируют в Казахстане
Глава государства посетит Венгрию
Казахстанцы могут проверить статус верификации своих телефонов по IMEI
Новые правила регистрации мобильных телефонов
Полководец. Писатель. Патриот
Строительство десяти крупных заводов по производству хлопка начали в Туркестанской области
Прокуроры на фронте и в тылу – на страже закона и порядка
Костанайская область – лидер РК по производству и экспорту продуктов питания
Служебные собаки Нацгвардии отличились на международной выставке
В Казахстане резко изменится погода
Нацгвардия МВД РК отметила 80-летие Победы масштабной патриотической акцией
Мажилис принял новый Налоговый кодекс
Грамот на 450 миллионов тенге хотел закупить отдел образования в Талдыкоргане
Три перекрестка временно закроют на ремонт в Астане
Дорога Атырау-Астрахань: завершающий этап
Автоледи, не пропустившая машину скорой помощи в Алматы, наказана
Будущее – за цифровыми активами
Семья – духовный код нации
Железные дороги – национальное достояние и стратегический актив страны
Трассу Жезказган – Петропавловск начали капитально ремонтировать в СКО
NASA подтвердило предсказание Стивена Хокинга о конце света
Блогеров арестовали в Астане за неудачную шутку в лифте
Жару сменят дожди в Казахстане
Распоряжения Главы государства о назначении

Читайте также

18 человек пострадали при атаке с ножом на вокзале Гамбурга
Более 40 человек стали жертвами ливней на севере Индии
Биткоин побил новый рекорд
Мощные ливни обрушились на Индию, есть погибшие

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]