Число жертв землетрясений в Венесуэле продолжает расти

В мире,Землетрясения
Айман Аманжолова
корреспондент

По последним данным, погибло 6 125 человек  

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Количество погибших в результате разрушительных землетрясений в Венесуэле достигло 6 125 человек. Об этом сегодня заявил спикер Национальной ассамблеи Хорхе Родригес, опубликовав обновленные данные в своём Telegram-канале, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

Всего за неделю список жертв увеличился на 579 человек — по состоянию на предыдущую неделю официально подтверждалась гибель 5 546 человек.

По информации парламентария, медицинская помощь была оказана 60 992 пациентам в больницах страны.

Землетрясение в Венесуэле произошло 24 июня. Эпицентр был расположен в 60 км к северо-западу от города Валенсия, а также в 28 км к северо-востоку от Сан-Фелипе. Землетрясение стало сильнейшим в стране с 1900 года.

#землетрясение #жертвы #Венесуэла

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