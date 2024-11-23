Трамп выбрал министром финансов экс-менеджера фонда Сороса

Политика
16

Избранный президент США Дональд Трамп продолжает формировать свою администрацию из рядов не слишком известных, но лояльных ему людей, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Дойче Велле

Фото: Matt Kelley/AP/picture alliance

Американский инвестор Скотт Бессент может занять должность министра финансов США в новой администрации президента Дональда Трампа. О выборе Бессента на эту должность избранный президент сообщил в пятницу, 22 ноября, на своей станице в принадлежащей ему соцсети Truth Social.

По словам экс-главы Белого дома, Бессент "пользуется всеобщим уважением как один из ведущих международных инвесторов и геополитических и экономических стратегов мира" и давно является ярым сторонником американской промышленности и принципов политики "Америка превыше всего".

«Скотт будет поддерживать мою политику, которая будет стимулировать конкурентоспособность США и прекратит несправедливые торговые дисбалансы, работать над созданием экономики, которая ставит рост на передний план, особенно за счет нашего грядущего мирового энергетического господства», - заявил Трамп.

У 62-летнего Бессента нет опыта работы на значимых политических должностях - в данный момент он возглавляет инвестиционный фонд Key Square Management, указывает Forbes. С 2011 по 2015 годы он занимал должность главного инвестиционного директора в компании Soros Fund Management - одного из главных фондов по управлению инвестициями, который был основан магнатом Джорджем Соросом. Soros Fund Management среди прочего выделял средства на ряд проектов фондов "Открытое общество" (Open Society Foundations) - группе компаний Сороса, которые оказывают финансовую поддержку группам гражданского общества по всему миру. В РФ именно эту группу компаний нередко именуют как "фонд Сороса".

Бессент поддерживал экс-главу Белого дома в обеих предвыборных кампаниях политика, он схож с республиканцем во взглядах на экономику Соединенных Штатов, но считается более умеренным в своем подходе, отмечают наблюдатели. В частности, инвестор считает обещанное Трампом повышение пошлин на импортную продукцию в США, введение которого ожидают в Евросоюзе, не необходимостью, а "рычагом влияния" при переговорах. Вместе с тем Бессент крайне положительно относится к рынку криптовалют, на который переизбрание республиканца уже оказало положительное влияние.

#США #назначения #Минфин #Трамп

Популярное

Все
Грустные думки аграрные
Превращаем легковушку в «грузовик»
Парламентские опоры Содружества
Здесь растят специалистов XXI века
Не врач, а Google в халате!
Доллар и экономика: нефть, импорт, инфляционные ожидания
Казахстанские мушкетеры вошли в топ-4 мирового рейтинга
Как обезопасить детей от непоправимого
Скажем рахмет Иэну!
Лихачам везде у нас дорога
Комфорт по высшему разряду
Закон Республики Казахстан
Вместо тысячи слов
«Қыс-2024»: будь готов!
Новобранцы дали клятву верности Родине
Бизнес – и ничего лишнего!
Спасение через просвещение
Названы имена сильнейших
Хронобиологи – о преимуществах нового времени
«Арлан» сыграет с клубами из Англии, Франции и Польши
Арест, штрафы и лишение прав: участников беспредельного кортежа наказали в Конаеве
Студентов, пенсионеров и домохозяек в РК освободят от обязательного декларирования доходов
Казахстанских водителей предупредили о новом способе мошенничества
Экологическая акция «Сдавай пакет – спасай планету!» прошла в Петропавловске
Кызылординский рис: от поля до стола
Год большой работы и серьезных наград
АПК должен стать одним из основных драйверов экономического роста
Спрос на автогаз превышает предложение
Миссия – создавать учебники
Международный фестиваль песен Шамши Калдаякова состоялся в Астане
В Кызылординской области открылась первая «Комфортная школа»
В селе Коянды завершается строительство ряда социальных и инфраструктурных проектов
Дороги для комфорта
Дело Перизат Кайрат: появились новые эпизоды
Спикер Сената: «Развитие соцпредпринимательства – часть стратегии устойчивого развития»
Аграрии обязаны экономить воду
Туристический поезд Jibek Joly прибыл в Туркестан
Завтра мир отметит День недоношенных детей
Премьер встретился с участниками чемпионата WorldSkills Kazakhstan
Обмен иностранными бланками разрешений с КНР переведут в цифровой формат
Казахской государственности – 12 веков, 12 столетий
Водителя арестовали из-за стикера на госномере в Жамбылской области
Второе рождение трассы
Продукцию из четырех областей везут на очередную ярмарку в Астану
Премий для госслужащих больше не будет
Пассажир в Шымкенте – «заяц» поневоле?
Директоров школ и завучей в Караганде лишили доплаты
Чеченка с казахской душой
Ставки по депозитам населения снижаются – аналитики
Этот день изменил судьбу
Какой должна быть новая концепция национальной истории
Восстановить утраченную популяцию куланов в Костанайской области пытаются ученые
В Казахстане утвердили нормы потребления тепловой энергии
До золота рукой подать
Метель и гололед прогнозируются в Казахстане до пятницы
Последняя в этом году сельскохозяйственная ярмарка проводится в Астане
Больничный теперь не подделаешь
Резкое похолодание ожидается в Казахстане в эти выходные
Мы будем привлекать инвестиции в туристическую отрасль ВКО для ее продвижения на международном уровне
Фуры двинулись в обход мегаполиса

Читайте также

Колточник: Казахстан может дать миру силу через рациональны…
Вопросы приема в казахстанское гражданство и выхода из него…
Генассамблея ООН приняла резолюцию о сотрудничестве с ОДКБ
Целостность, долгосрочная ориентация и соответствие вызовам…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]