Трамп выбрал министром финансов экс-менеджера фонда Сороса

Избранный президент США Дональд Трамп продолжает формировать свою администрацию из рядов не слишком известных, но лояльных ему людей, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Дойче Велле

Фото: Matt Kelley/AP/picture alliance

Американский инвестор Скотт Бессент может занять должность министра финансов США в новой администрации президента Дональда Трампа. О выборе Бессента на эту должность избранный президент сообщил в пятницу, 22 ноября, на своей станице в принадлежащей ему соцсети Truth Social.

По словам экс-главы Белого дома, Бессент "пользуется всеобщим уважением как один из ведущих международных инвесторов и геополитических и экономических стратегов мира" и давно является ярым сторонником американской промышленности и принципов политики "Америка превыше всего".

«Скотт будет поддерживать мою политику, которая будет стимулировать конкурентоспособность США и прекратит несправедливые торговые дисбалансы, работать над созданием экономики, которая ставит рост на передний план, особенно за счет нашего грядущего мирового энергетического господства», - заявил Трамп.

У 62-летнего Бессента нет опыта работы на значимых политических должностях - в данный момент он возглавляет инвестиционный фонд Key Square Management, указывает Forbes. С 2011 по 2015 годы он занимал должность главного инвестиционного директора в компании Soros Fund Management - одного из главных фондов по управлению инвестициями, который был основан магнатом Джорджем Соросом. Soros Fund Management среди прочего выделял средства на ряд проектов фондов "Открытое общество" (Open Society Foundations) - группе компаний Сороса, которые оказывают финансовую поддержку группам гражданского общества по всему миру. В РФ именно эту группу компаний нередко именуют как "фонд Сороса".

Бессент поддерживал экс-главу Белого дома в обеих предвыборных кампаниях политика, он схож с республиканцем во взглядах на экономику Соединенных Штатов, но считается более умеренным в своем подходе, отмечают наблюдатели. В частности, инвестор считает обещанное Трампом повышение пошлин на импортную продукцию в США, введение которого ожидают в Евросоюзе, не необходимостью, а "рычагом влияния" при переговорах. Вместе с тем Бессент крайне положительно относится к рынку криптовалют, на который переизбрание республиканца уже оказало положительное влияние.