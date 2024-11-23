Трамп выбрал министром финансов экс-менеджера фонда Сороса

Избранный президент США Дональд Трамп продолжает формировать свою администрацию из рядов не слишком известных, но лояльных ему людей, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Дойче Велле
Американский инвестор Скотт Бессент может занять должность министра финансов США в новой администрации президента Дональда Трампа. О выборе Бессента на эту должность избранный президент сообщил в пятницу, 22 ноября, на своей станице в принадлежащей ему соцсети Truth Social.
По словам экс-главы Белого дома, Бессент "пользуется всеобщим уважением как один из ведущих международных инвесторов и геополитических и экономических стратегов мира" и давно является ярым сторонником американской промышленности и принципов политики "Америка превыше всего".
«Скотт будет поддерживать мою политику, которая будет стимулировать конкурентоспособность США и прекратит несправедливые торговые дисбалансы, работать над созданием экономики, которая ставит рост на передний план, особенно за счет нашего грядущего мирового энергетического господства», - заявил Трамп.
У 62-летнего Бессента нет опыта работы на значимых политических должностях - в данный момент он возглавляет инвестиционный фонд Key Square Management, указывает Forbes. С 2011 по 2015 годы он занимал должность главного инвестиционного директора в компании Soros Fund Management - одного из главных фондов по управлению инвестициями, который был основан магнатом Джорджем Соросом. Soros Fund Management среди прочего выделял средства на ряд проектов фондов "Открытое общество" (Open Society Foundations) - группе компаний Сороса, которые оказывают финансовую поддержку группам гражданского общества по всему миру. В РФ именно эту группу компаний нередко именуют как "фонд Сороса".
Бессент поддерживал экс-главу Белого дома в обеих предвыборных кампаниях политика, он схож с республиканцем во взглядах на экономику Соединенных Штатов, но считается более умеренным в своем подходе, отмечают наблюдатели. В частности, инвестор считает обещанное Трампом повышение пошлин на импортную продукцию в США, введение которого ожидают в Евросоюзе, не необходимостью, а "рычагом влияния" при переговорах. Вместе с тем Бессент крайне положительно относится к рынку криптовалют, на который переизбрание республиканца уже оказало положительное влияние.