Транспарентно. Открыто. Справедливо Статьи Дулат МОЛДАБАЕВ

Новый этап работы комиссии ознаменовал брифинг, состоявшийся в Национальной библиотеке. Если же говорить об общем настрое членов объединения, то его в полной мере выразил вице-президент Национальной академии наук РК Жабайхан Абдильдин, сказав, что самую большую опасность для общества представляют равнодушные люди.

Как отметил председатель Республиканской общественной комиссии по контролю за выборами Нурлан Еримбетов, в комиссию вошли люди не только известные и имеющие опыт наблюдения за электоральными кампаниями, но и владеющие информацией о сегодняшнем положении в столице, в крупных городах и моногородах. Это уважаемые жители страны, имеющие собственное мнение, видные общественные деятели, ученые, эксперты, представители творческой интеллигенции, культуры, искусства и СМИ, всего 22 человека.



Главная цель Республиканской общественной комиссии по контролю за выборами содействие обеспечению прозрачности избирательного процесса, а также конституционных прав-избирателей и кандидатов на выборах. Такая работа уже показала свою эффективность на президентских выборах в 2005, в 2011 и в 2015 годах, на парламентских электоральных циклах 2007 и 2012 годов.

Во всех четырнадцати областях, а также в Астане и Алматы созданы филиалы. Всего по всей стране будет задействовано около 11 тыс. наблюдателей, таким образом, в день голосования контролем комиссии будут охвачены все избирательные участки страны. Региональные филиалы в ближайшее время проведут брифинги сообщив о возобновлении работы.



С целью содействия организации прозрачных выборов члены комиссии планируют активно сотрудничать с международными миссиями наблюдателей, Центральной избирательной комиссией, Генеральной прокуратурой, предвыборными штабами кандидатов, средствами массовой информации, представителями научно-экспертного сообщества и гражданского сектора. Согласно плану-графику организационно-практических мероприятий предусмотрено проведение семинаров-тренингов и круглых столов. Итогом работы Республиканской общественной комиссии по контролю за выборами станет подробный отчет, в котором будет дана объективная оценка всем стадиям выборного процесса.



– Наш штаб будет работать круглосуточно, – добавил Нурлан Еримбетов, обращаясь к журналистам. – Мы будем информировать избирателей не только через средства массовой информации, но и через наши специальные сайты. Будем издавать и распространять методическую литературу, рассказывать об изменениях в законодательстве, о правах и обязанностях избирателей, а также сообщать о любых нарушениях в том или ином регионе. Таким образом, мы охватим все избирательные участки. Конечно, это очень сложный процесс, так как будут проходить одновременно выборы в Мажилис и в маслихаты. Поэтому большая армия наблюдателей будет работать во всех комиссиях, а это люди, имеющие опыт и знания, и самое главное – совесть. Для нас очень важно, чтобы предвыборная кампания, информационно-пропагандистская работа проводились честно и непредвзято. Мы очень рассчитываем на вашу помощь.



Если говорить об общих моментах организации работы комиссии, помимо взаимодействия с ЦИКом, Генеральной прокуратурой, международными наблюдателями и СМИ, она откроет общественную приемную, обеспечит работу групп юристов-консультантов, подготовки наблюдателей, администрирования веб-сайта bakylau.kz и функционирования call-центра для консультаций и приема жалоб и обращений граждан. Планируется принимать меры общественного реагирования на выявленные нарушения. До дня голосования будет вестись мониторинг хода агитационной кампании и других этапов избирательного процесса.



Надо сказать, что в прошлом году комиссией для президентских выборов был подготовлен большой пул наблюдателей, около 10 тысяч человек. Впервые в практике отечественного наблюдения, были охвачены все избирательные участки страны. И в этом году комиссия стремиться отработать максимально эффективно. Для региональных руководителей разработан полный портфель члена комиссии. Это методическое пособие для наблюдателей, рабочий блокнот, справочник по всем регионам, памятка для избирателей, календарный план ЦИК. Все это необходимо для текущей работы и качественной подготовки наблюдателей. В регионах планируется провести тренинги для наблюдателей. Что касается финансирования деятельности комиссии, то это средства меценатов, спонсоров, общественные пожертвования.



– Мы все избиратели, а потому должны проявить активность, разъяснять, помогать. В такой период самый опасный для нас член общества – это равнодушный человек, – поделился Жабайхан Абдильдин. – Наша задача, провести честные выборы. В стране в период предвыборной кампании будет работать большое количество международных наблюдателей, а значит мы окажемся в центре внимания всего мира. В целом авторитет нашего государства неплохой, и сейчас надо показать, что мы не только успешно развиваемся экономически, не только бережем стабильность в обществе, но и строим демократическое государство.

Академик отметил, что выборы в законодательный орган – очень важное событие. С первых дней независимости Казахстан определил свой путь развития как демократическое государство, в котором главными приоритетами являются обеспечение прав и свобод граждан.



Создание и работа Республиканской комиссии по контролю за выборами является ярким примером развития демократических институтов и активного участия гражданского общества в важнейших общественно-политических событиях нашей страны. За все время своего существования комиссия зарекомендовала себя как действенный механизм всей электоральной кампании. И в очередной раз она приступает в своей такой важной и ответственной работе. В сущности, можно сказать, что комиссия представляет собой внутренний аудит со стороны общественности за соблюдением выборного законодательства Казахстане.



– Очень важно в такое непростое время проявить активную гражданскую позицию и сплоченность, это покажет уровень развития казахстанского общества, – поддержала коллегу президент Ассоциации деловых женщин Казахстана Раушан Сарсенбаева. – Мы будем осуществлять контроль на всех этапах избирательного процесса.

Глава Ассоциации деловых женщин Казахстана напомнила, что Республиканская общественная комиссия по контролю за выборами была создана в 2005 году и имеет большой опыт по мониторингу электоральных кампаний в нашей стране. Комиссия будет осуществлять контроль для обеспечения транспарентных и объективных выборов.

Несмотря на то, что в составе комиссии опытные участники, очень важно продолжить совершенствование этой работы, чтобы компетентно подойти к решению поставленных задач. Все предложения, жалобы и отзывы будут внимательно рассмотрены и проанализированы, и по итогам мониторинга подготовлено общее заключение. Важно, чтобы все граждане страны поддержали выборы, что, безусловно, станет очередным свидетельством высокого уровня развития гражданского общества в нашей стране.

Главный редактор общественно-политической газеты «Время» Лев Тараков обратил внимание присутствующих на тот факт, что в составе Республиканской общественной комиссии по контролю за выборами есть и представители негосударственных средств массовой информации. Деятельность комиссии направлена на обеспечение неукоснительного соблюдения всех норм законодательства страны с момента начала электоральной кампании и до ее завершения. Основная же задача – содействие проведению честных выборов и свободному волеизъявлению избирателей.



Комиссия опирается на более чем десятилетний опыт работы на проходивших в стране президентских и парламентских выборах. Наблюдатели практически полностью охватывают все избирательные участки страны, что очень важно для формирования полной и объективной картины избирательного процесса. Открытость для широкого взаимодействия с другими наблюдателями и всеми участниками избирательного процесса обеспечивает высокий авторитет и доверие к представителям республиканской общественной комиссии. Это важный вклад в обеспечение легитимности и транспарентности выборов.



Член комиссии, политолог Эдуард Полетаев тоже сделал краткий экскурс в историю, сказав, что Республиканская комиссия по контролю за выборами, созданная в 2005 году, с каждым электоральным периодом показывает все более высокий уровень профессионализма и вовлечения общественно-активного населения в процесс подготовки и проведения избирательной кампании.



Очевидно, что проведение транспарентных, открытых и справедливых выборов всех уровней представительной власти необходимо для каждого демократического государства. Ведь важным для страны является представленность в выборных органах наиболее авторитетных политических сил, которые будут транслировать волю народа исполнительной власти.



РОККВ в этом контексте выполняет важную роль, создавая условия и возможности для продвижения демократического процесса. А члены комиссии сделают все зависящее от них, чтобы проконтролировать обеспечение равных условий для всех участников выборов и пресекать любые попытки нарушения законодательства. Для этого будет налажена тесная работа с международными наблюдателями, общественными организациями внутри страны и просто неравнодушными гражданами. Комиссия станет важным звеном электоральной кампании, которое объединит все конструктивные общественные силы как внутри страны, так и за ее пределами. Очень важно обеспечить максимально прозрачный избирательный процесс и свободу волеизъявления избирателей.



Президент Клуба главных редакторов Бибигуль Жексенбай отметила, что Республиканская общественная комиссия по контролю за выборами традиционно объединяет в своих рядах самых активных граждан страны – писателей, научную интеллигенцию, журналистов. И это обеспечивает организации высокий статус и особое доверие избирателей.

Комиссия имеет богатый опыт работы и показала свою высокую эффективность как на президентских, так и на парламентских выборах. Проведение открытых и честных выборов станет важнейшим показателем развития институтов гражданского общества нашей страны. Поэтому главная задача – обеспечить общественный мониторинг выборного процесса и неукоснительное соблюдение национального законодательства о выборах.



Члены комиссии открыты к сотрудничеству со всеми заинтересованными сторонами, включая иностранных наблюдателей, будут проводить наблюдение за выборами и по итогам работы дадут свое заключение. Важно, чтобы все казахстанцы показали единство и внесли личный вклад, активно поддержав предстоящие выборы.

Как член Республиканской общественной комиссии по контролю за выборами правовед Омирали Копабаев в первую очередь отметил высокий уровень мотивации своих коллег. Здесь нет случайных людей, каждый из членов РОККВ неравнодушен к происходящему в нашей стране и для каждого из них исключительно важно полное соответствие электорального процесса Закону «О выборах».



Первоочередная задача членов комиссии – обеспечить информацией простых казахстанцев, чтобы каждый гражданин знал, что выборы проходят в строгом соответствии с нормами законодательства и принципами обеспечения законности и транспарентности. Немаловажно отметить еще одну из основных задач комиссии. Это повышение уровня правовой грамотности и электоральной активности.



Важно сделать нормой общественного поведения уважение законов и способствовать реализации прав граждан Казахстана. В нашей стране уже не первый раз выборы проходят на самом высоком уровне, что обеспечивает легитимность их итогов. И это подтверждали все международные наблюдатели.

Большое значение для чистоты электоральной кампании имеет и своевременное общественное реагирование на все, даже мелкие, нарушения. Все наработанные комиссией механизмы будут использованы и в этом году. Высокий уровень организации предыдущих избирательных кампаний позволяют быть уверенным, что и нынешний избирательный процесс будет организован эффективно и прозрачно.



Его коллега, экс-депутат Мажилиса Юрий Тимощенко также уверен, что члены Республиканской общественной комиссии по контролю за выборами, осуществляя общественный мониторинг за ходом избирательной кампании и организацией процесса волеизъявления граждан страны, будут привлекать к наблюдению за выборами активных граждан, имеющих различные политические взгляды.



Комиссия будет осуществлять общественный контроль на всех этапах проведения выборов, включая и день голосования. Открыт республиканский штаб, представительства в регионах страны, общественные приемные и телефон доверия. РОККВ имеет за своими плечами более чем десятилетний опыт осуществления общественного контроля за электоральными процессами. Это позволит обеспечить вовлечение в выборный процесс максимально широкого круга политически активных граждан страны.

Как показывает опыт прошлых кампаний, население Казахстана проявляет высокую электоральную активность, постоянно повышается уровень правовой культуры. И деятельность РОККВ значительно скажется как на обеспечении прозрачности и транспарентности электорального процесса, так и на активности участия населения в выборах.

– Сегодня вся наша страна, все граждане Казахстана являются свидетелями важных общественных процессов, направленных на укрепление государственных политических институтов, – говорит заместитель председателя правления Национальной палаты предпринимателей РК Юлия Якупбаева. – Уверена, активное участие общественных институтов в работе комиссии обеспечит качественный мониторинг всех этапов выборной гонки – от процесса выдвижения и регистрации кандидатов, агитационной кампании до голосования и подведения итогов.



Предстоящие выборы в Мажилис Парламента и маслихаты продемонстрируют готовность общественности активно участвовать в решении важнейших вопросов дальнейшего развития Казахстана.

