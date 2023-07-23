Травмированного в горах туриста транспортировали  на вертолете в ВКО

Экстренную медицинскую помощь оказали девушке, получившей травму в горах Восточного Казахстана, передает Кazpravda.kz со ссылкой на МЧС РК.

Фото пресс-службы МЧС РК

Инцидент произошел 22 июля на участке Сарсембай в горах Белуха. При восхождении 27-летняя девушка упала с лошади и, получив травму, находилась в бессознательном состоянии.

С помощью спасательных подразделений был организован вылет врачей Катон-Карагайского района на вертолете Ми-2 авиаподразделения акимата ВКО к месту происшествия.

Специалисты диагностировали у туристки закрытый перелом нижней трети правого плеча со смещением. Оказав необходимую первую врачебную помощь ее транспортировали в межрайонную больницу села Катон-Карагай.