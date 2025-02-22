Требования к безопасности труда ужесточат Статьи 22 февраля 2025 г. 7:00 1 Фарид Юмашев Премьер-министр Олжас Бектенов провел рабочее совещание, посвященное исполнению поручений Главы государства по обеспечению безопасности трудящихся, задействованных на опасных производствах. Министры по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов, промышленности и строительства Канат Шарлапаев доложили о новых подходах к работе, проводимой в сфере безопасности труда. Участие в совещании приняли также руководители министерств труда и социальной защиты населения, цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности. Как было озвучено в ходе совещания, в рамках Концепции промышленной безопасности будут пересмотрены нормативно-правовые акты с учетом цифровизации объектов, ужесточены требования к объектам в плане обеспечения промышленной безопасности, развития науки и создания соответствующих центров, а также повышения кадрового потенциала и правового статуса государственных инспекторов труда. В настоящее время уже пересматриваются отдельные требования по промышленной безопасности. Так, в рамках законопроекта по гражданской защите ужесточаются требования к аварийно-спасательным службам, усиливаются нормативы по производственному контролю, а также прописываются новые обязанности владельцев опасных производственных объектов по обновлению и модернизации оборудования. Кроме того, планируется запуск информационной системы «Е-КПБ», которая позволит создавать паспорта объектов промышленной безопасности, автоматизировать ряд процессов и учет аварий. Особое внимание Премьер-министр уделил механизму контроля в сфере промышленной безопасности. Министерству по ЧС совместно с МПС, Минтруда и соцзащиты населения поручено по итогам ревизии внести предложения по усилению ответственности владельцев и руководителей промышленных объектов за обеспечение безопасных условий труда. Министерству промышленности и строительства совместно с МЧС, Минэкологии и природных ресурсов надлежит провести анализ и взять на контроль планы горных работ недропользователей на предмет своевременного финансирования мероприятий промышленной безопасности. МПС и МЧС необходимо выработать нормативы проведения заблаговременной дегазации шахт для снижения рисков, связанных с выбросами газов. МЦРИАП совместно с отечественными IT-специалистами поручено выработать новые решения по обеспечению промышленной безопасности, сообщила пресс-служба Премьер-министра. #заседание #Олжас Бектенов