Требования к сурдопереводчикам появятся в Казахстане

Культура и общество
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Кунапия Гульмира
корреспондент

Впервые в Казахстане разработан стандарт на оказания услуги перевода жестового языка, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на КазСтандарт.

Фото: Kazpravda.kz

Как пояснили в институте, на сегодняшний день какие-либо документы по стандартизации на оказания услуги перевода жестового языка отсутствуют, поэтому КазСтандарт в этом году начали разработку национального стандарта СТ РК «Язык жестовый. Перевод для лиц с нарушениями слуха и речи. Основные положения».

«Новый стандарт будет применяться в различных сферах, таких как культура, спорт, отдых, религиозные обряды, массовые мероприятия, медицинское обслуживание, реализация избирательных прав и другие ситуации, где необходим доступ к информации. Это означает, что лица с нарушениями слуха и речи смогут более полноценно участвовать в общественной и культурной жизни страны», – отметил глава КазСтандарта Габит Мухамбетов.

По его словам, стандарт устанавливает четкие критерии для переводчиков жестового языка, включая необходимость глубокого знания законов и нормативных актов РК, а также соответствующих нормативных и методических документов. Кроме этого, переводчики должны владеть лингвистической системой, различными диалектами и стилями жестового языка, а также специфической терминологией, соответствующей определенной области.

Основываясь на нацстандарте, переводчики также должны пройти обучение по психологическим особенностям лиц с нарушением слуха и речи, сурдопедагогике, дефектологии, сурдологии и другим аспектам, необходимым для эффективного выполнения перевода.

Этот шаг отражает намерение обеспечить равные возможности для всех граждан Республики Казахстан и укрепить их участие в общественной и культурной жизни страны, заключили разработчики.

#требования #зрение #сурдоперевод #слух #иклюзия

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