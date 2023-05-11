"Требования в тендерной документации нацелены лишь на крупный бизнес" – депутат о Нацпроекте "Жайлы мектеп"

Сенат, Экономика
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По словам сенатора, предъявляемые к участникам конкурса требования приводят к монополизации Национального проекта в пользу отдельных субъектов, и сокращают круг потенциальных поставщиков, желающих участвовать в проекте.

Фото: Kazpravda.kz

Проблемы компаний при участии в закупках строительных и проектных работ Национального проекта «Жайлы мектеп» озвучил сенатор Жанболат Жоргенбаев в своем депутатском запросе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Депутат напомнил, что согласно Нацпроекту, до конца 2025 года по всей стране планируется построить 401 новую школу на 2,6 трлн тенге. При этом, как отметил сенатор, представители местного среднего предпринимательства, принимающие участие в конкурсе, отмечают, что в их адрес предъявляются необоснованные нарекания, а требования в тендерной документации нацелены лишь на крупный бизнес.

«В соответствии с требованиями, конкурсная комиссия предоставляет условную скидку потенциальным поставщикам, оплачивавшим не менее 500 миллионов тенге налога ежегодно в течение последних 5 лет. Согласно информации официального интернет-ресурса kgd.gov.kz, оказалось, что по всей стране есть только 4-5 субъектов предпринимательства, которые соответствуют таким требованиям. Следовательно, данные требования приводят к монополизации Национального проекта «в пользу отдельных субъектов, и сокращают круг «потенциальных поставщиков», которые имеют намерения участвовать в проекте», - отметил сенатор.

По словам Жанболата Жоргенбаева, на практике подавляющее большинство крупных «компаний-победителей» привлекают представителей малого и среднего бизнеса на субподрядные работы для выполнения основного объема работ, но уже на гораздо меньшую сумму. В результате – низкое качество работ и риски срыва сроков строительства.

«Прошу Правительство не допускать монополизацию закупок строительно-проектных работ в рамках Национального проекта «Жайлы мектеп», устранить существующие препятствия в вопросах закупа для среднего бизнеса; ввести критерии географической привязки «потенциального поставщика» к определенной административно-территориальной единице для обеспечения равных возможностей и установить обязанности и ответственность «генерального подрядчика» и «субподрядчиков» по услугам и работам, выполняемым за счет бюджетных средств», - заключил сенатор.

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