Фото пресс-службы Президента РК
Президент
Нужно оперативно адаптироваться под новые правила игры – Токаев о ситуации в мире
Елисеева Екатерина
корреспондент

На 34-м пленарном заседании Совета иностранных инвесторов при Президенте РК Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости оперативно адаптироваться под новые правила игры на фоне крайне напряженной обстановки, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Сегодняшнее заседание совета проходит на фоне крайне напряжённой обстановки. Разрыв глобальных логистических цепочек, торговые войны, беспрецедентное инфляционное давление, всё это - объективная реальность наших дней. В таких условиях и государству и бизнесу требуется оперативно адаптироваться под новые правила игры. Только так мы сможем сохранить конкурентоспособность", – отметил Токаев.

По словам Президента, Казахстан вступил в новый этап своего развития. В стране последовательно реализуется выдвинутая им масштабная программа демократических реформ.

"Как вам известно, 5 июня состоялся общенациональный референдум, в ходе которого граждане поддержали проект изменений и дополнений в Конституцию. На голосование были вынесены поправки, затрагивающие треть статей основного закона, и направленные на пересмотр полномочий президента, усиление роли парламента, расширение возможностей для развития политических партий, совершенствование избирательного процесса, укрепление системы защиты прав и свобод человека. При этом, мы убеждены, что осуществляемые политические реформы должны идти параллельно с комплексными экономическими преобразованиями", – продолжил Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что именно такой подход позволит стране вырваться из ловушки среднего дохода и перейти на следующий уровень развития.

"Поэтому мы реализуем новый экономический курс, нацеленный на построение подлинно рыночной, свободной, конкурентной экономики. И действительно, в этой связи, особое внимание уделяем системному улучшению инвестиционного климата. Тематика пленарного совета посвящена декарбонизации экономики и внедрению низкоуглеродных технологий. Этот вопрос актуален как никогда. Ощутимые климатические изменения наблюдаются во всем мире. Прогнозы экспертов остаются неутешительными. Имеются серьезные ризки снижения урожая пшеницы и доступности водных ресурсов. Все это требует безотлагательных системных мер", – резюмировал Токаев.

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