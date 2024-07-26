Трехлетний ребенок выпал из окна четвертого этажа в Астане

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Астане трехлетний ребенок выпал из окна четвертого этажа, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС РК

Инцидент произошел на территории многоэтажного жилого дома, уточнили в пресс-службе.

Мальчика с различными травмами госпитализировали в больницу.

МЧС призывает:

- не оставлять маленьких детей без присмотра;

- никогда не рассчитывать на москитные сетки. Они не предназначены для защиты от падений;

- не разрешать детям выходить на балкон без сопровождения взрослых.