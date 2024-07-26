Трехлетний ребенок выпал из окна четвертого этажа в Астане
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Мальчик госпитализирован
В Астане трехлетний ребенок выпал из окна четвертого этажа, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС РК
Инцидент произошел на территории многоэтажного жилого дома, уточнили в пресс-службе.
Мальчика с различными травмами госпитализировали в больницу.
МЧС призывает:
- не оставлять маленьких детей без присмотра;
- никогда не рассчитывать на москитные сетки. Они не предназначены для защиты от падений;
- не разрешать детям выходить на балкон без сопровождения взрослых.