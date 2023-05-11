«Тревожный чемоданчик» для ветеринара Свежий выпуск 11 мая 2023 г. 6:00 1 Бек Нигметов В области Жетысу для специалистов ветеринарной службы провели республиканский семинар-тренинг по отработке действий на случай вспышки опасной инфекции у мелкого рогатого скота. фото автора В мероприятии, организованном в рамках соглашения между Правительством Казахстана и Всемирной организацией здоровья животных, приняли участие 60 ветеринаров-практиков, а также специалисты профильных учреждений. Кроме области Жетысу, они представляли Восточный Казахстан и Жамбылскую область. Местом проведения тренинга стало одно из хозяйств Бастобинского сельского округа Каратальского района. Согласно легенде фермер обнаруживает у овец и коз в домашней отаре неизвестные для него симптомы болезни. Они выражаются в выделении слизи из ноздрей и рта, воспалении и увеличении глазных век, появлении папиллом на внутренней поверхности передних и задних конечностей, паховой части туш. До диагностирования заболевания в отаре появляются первые потери – гибнет несколько голов МРС. После получения тревожного сигнала районная территориальная инспекция незамедлительно направляет в очаг предполагаемой опасной инфекции бригаду ветеринаров в защитной спецодежде с полным набором инструментов для вскрытия павших животных и забора патологического материала. Взятые пробы отправляются в ветлабораторию для проведения исследования. В результате болезнь – в данном случае оспа – подтверждается. В хозяйстве, где она выявлена, объявляется карантин. Это означает полный запрет всякого перемещения животных, их вывоз или завоз извне. Устанавливаются границы очага инфекции, для контроля над перемещением скота и недопущения его ввоза-вывоза организуются полицейские блокпосты. В хозяйстве, ставшем опасным очагом, проводятся санитарно-оздоровительные мероприятия. По информации организатора мероприятия – Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства, тренинг показал хорошую подготовку ветеринаров к работе в полевых условиях, к проведению ликвидационных и профилактических мероприятий в очаге инфекции. В ходе семинара-тренинга специалисты ветеринарной службы получили навыки использования средств индивидуальной защиты и современных аппаратов для дезинфекции. В мероприятии приняли участие работники профильных НИИ, органов полиции, санитарной медицины, ЧС. Как выяснилось, выбор Бастобинского сельского округа Каратальского района местом проведения тренинга вовсе не случаен. Дело в том, что в минувшем году именно здесь случилась не симулятивная, а реальная вспышка оспы в местной отаре. Благодаря слаженным действиям профильных служб удалось без промедления локализовать и устранить опасный очаг болезни, нормализовать эпизоотическую ситуацию. Накопленный тогда опыт и был продемонстрирован ветеринарами Каратальского района коллегам. – В нашем районе обширные территории, в фермерских хозяйствах и на домашних подворьях содержится большое число скота, – отметил руководитель Каратальской районной территориальной инспекции Саламат Базыкей. – В целом практически во всех хозяйствах района наблюдается рост скотопоголовья. Поэтому вопросы профилактики эпизоотии, оперативного устранения очагов инфекции в случае их возникновения для нас приобретают все большую актуальность. По словам руководителя территориальной инспекции, в настоящее время в районе сохраняется один очаг бруцеллеза. Тут действует карантинный режим, проводится цикл оздоровительных мероприятий, которые выполняются силами республиканского противоэпизоотического отряда. Как выяснилось в ходе разговора с Саламатом Базыкеем, в Каратальском районе постепенно находит свое решение и весьма распространенная проблема ветеринарных кадров. Несмотря на существующие в среде молодежи «городские» настроения, здесь еще до конца не иссяк приток молодых кадров в сферу ветеринарии. В настоящее время все десять ветпунктов (по одному в каждом из существующих сельских округов района) укомплектованы персоналом. Зарплата заведующего таким учреждением составляет в среднем 170 тыс. тенге, что для села можно считать неплохим доходом. Самому молодому ветеринарному специалисту в районе 22–23 года, а самому возрастному – 62. По информации Комитета ветеринарного контроля и надзора, проблема ветеринарных кадров в регионах республики сильно разнится. На юге она практически решена, в то время как на севере, востоке, западе и в центральных областях дефицит этих специалистов сохраняется. Поэтому в настоящее время Министерством сельского хозяйства разрабатываются меры по повышению престижа и статуса профессии ветеринара. Повысить квалификацию уже действующих специалистов в этой сфере будет призван очередной семинар-тренинг, который состоится уже в Кызылординской области. #Жетысу #ветеринария #РК #скот #МРС #ветеринары #тренинг