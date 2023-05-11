«Тревожный чемоданчик» для ветеринара

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Бек Нигметов

В области Жетысу для специалистов ветеринарной службы провели республиканский семинар-тренинг по отработке действий на случай вспышки опасной инфекции у мелкого рогатого скота.

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В мероприятии, организованном в рамках соглашения между Правительством Казахстана и Всемирной организацией здо­ровья животных, приняли участие 60 ветеринаров-практиков, а также специалисты профильных учреждений. Кроме области Жетысу, они представляли Восточный Казахстан и Жамбылскую область.

Местом проведения тренинга стало одно из хозяйств Бастобинского сельского округа Каратальского района.

Согласно легенде фермер обнаруживает у овец и коз в домашней отаре неизвестные для него симп­томы болезни. Они выражаются в выделении слизи из ноздрей и рта, воспалении и увеличении глазных век, появлении папиллом на внутренней поверхности передних и задних конечностей, паховой части туш. До диагностирования заболевания в отаре появляются первые потери – гибнет несколько голов МРС.

После получения тревожного сигнала районная территориальная инспекция незамедлительно направляет в очаг предполагаемой опасной инфекции бригаду ветеринаров в защитной спец­одежде с полным набором инструментов для вскрытия павших животных и забора патологического материала. Взятые пробы отправляются в ветлабораторию для проведения исследования. В результате болезнь – в данном случае оспа – подтверждается.

В хозяйстве, где она выявлена, объявляется карантин. Это означает полный запрет всякого перемещения животных, их вывоз или завоз извне. Устанавливаются границы очага инфекции, для контроля над перемещением скота и недопущения его ввоза-вывоза организуются полицейские блокпосты. В хозяйстве, ставшем опасным очагом, проводятся санитарно-оздоровительные мероприятия.

По информации организатора мероприятия – Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства, тренинг показал хорошую подготовку ветеринаров к работе в полевых условиях, к проведению ликвидационных и профилактических мероприятий в очаге инфекции.

В ходе семинара-тренинга специалисты ветеринарной службы получили навыки использования средств индиви­дуальной защиты и современных аппаратов для дезинфекции. В мероприятии приняли участие работники профильных НИИ, органов полиции, санитарной медицины, ЧС.

Как выяснилось, выбор Бас­тобинского сельского округа Каратальского района местом проведения тренинга вовсе не случаен. Дело в том, что в минувшем году именно здесь случилась не симулятивная, а реальная вспышка оспы в местной отаре. Благодаря слаженным дейст­виям профильных служб удалось без промедления локализовать и устранить опасный очаг болезни, нормализовать эпизоотическую ситуацию. Накопленный тогда опыт и был продемонстрирован ветеринарами Каратальского района коллегам.

– В нашем районе обширные территории, в фермерских хозяйствах и на домашних по­дворьях содержится большое число скота, – отметил руководитель Каратальской районной территориальной инспекции Саламат Базыкей. – В целом практически во всех хозяйствах района наб­людается рост скотопоголовья. Поэтому вопросы профилактики эпизоотии, оперативного устранения очагов инфекции в случае их возникновения для нас приобретают все большую актуальность.

По словам руководителя территориальной инспекции, в настоящее время в районе сохраняется один очаг бруцеллеза. Тут действует карантинный режим, проводится цикл оздоровительных мероприятий, которые выполняются силами республиканского противоэпизоотического отряда.

Как выяснилось в ходе разговора с Саламатом Базыкеем, в Каратальском районе постепенно находит свое решение и весьма распространенная проб­лема ветеринарных кадров. Несмот­ря на существующие в среде молодежи «городские» настроения, здесь еще до конца не иссяк приток молодых кадров в сферу ветеринарии.

В настоящее время все десять ветпунктов (по одному в каждом из существующих сельских округов района) укомплектованы персоналом. Зарплата заведующего таким учреждением составляет в среднем 170 тыс. тенге, что для села можно считать неплохим доходом. Самому молодому ветеринарному специалисту в районе 22–23 года, а самому возрастному – 62.

По информации Комитета ветеринарного контроля и надзора, проблема ветеринарных кадров в регионах республики сильно разнится. На юге она практически решена, в то время как на севере, востоке, западе и в центральных областях дефицит этих специалистов сохраняется. Поэтому в настоящее время Министерством сельского хозяйст­ва разрабатываются меры по повышению престижа и статуса профессии ветеринара.

Повысить квалификацию уже действующих специалистов в этой сфере будет призван очередной семинар-тренинг, который состоится уже в Кызылординской области.

#Жетысу #ветеринария #РК #скот #МРС #ветеринары #тренинг

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