Свежий выпуск Трейдер заявил о снижении Светлана АБЕНОВА, Усть-Каменогорск

«Сокращая выпуск цинка сейчас, Glencore обеспечивает устойчивость этого бизнеса в будущем, рабочие места и доход для акционеров, – говорится в сообщении компании. – Данная мера свидетельствует прежде всего о стремлении сохранить невозобновляемые природные ресурсы в условиях крайне низких мировых цен на металлы. Что особенно важно для тех месторождений, где запасов осталось на несколько лет. Работы возобновятся на прежнем уровне только после того, как цены достигнут устойчиво высокого уровня».

Доля заявленного на 2016 год снижения по ТОО «Казцинк» составляет 40 тыс. тонн. Как пояснили в компании, она будет обеспечена за счет уменьшения объемов перерабатываемой со складов цинковой руды месторождения «Шаймерден» (ранее добытой в Костанайской области). Это порядка 30 тыс. тонн, а остальные 10 тыс. тонн – за счет небольшого снижения производства цинка в рудах других месторождений.

– Предприятие сохранит выпуск рафинированного металла в качестве готовой продукции на существующем уровне за счет покупки цинковых концентратов у сторонних продавцов, – проинформировало руководство Казцинка.

Ведущее металлургическое предприятие страны не планирует проводить сокращение рабочих мест. Как пояснили в компании, принятые меры не окажут отрицательного эффекта на физический индекс производства цинка, а также на выплату налогов в бюджет.