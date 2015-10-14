Свежий выпуск
Трейдер заявил о снижении
Светлана АБЕНОВА, Усть-Каменогорск
«Сокращая выпуск цинка сейчас, Glencore обеспечивает устойчивость этого бизнеса в будущем, рабочие места и доход для акционеров, – говорится в сообщении компании. – Данная мера свидетельствует прежде всего о стремлении сохранить невозобновляемые природные ресурсы в условиях крайне низких мировых цен на металлы. Что особенно важно для тех месторождений, где запасов осталось на несколько лет. Работы возобновятся на прежнем уровне только после того, как цены достигнут устойчиво высокого уровня».
Доля заявленного на 2016 год снижения по ТОО «Казцинк» составляет 40 тыс. тонн. Как пояснили в компании, она будет обеспечена за счет уменьшения объемов перерабатываемой со складов цинковой руды месторождения «Шаймерден» (ранее добытой в Костанайской области). Это порядка 30 тыс. тонн, а остальные 10 тыс. тонн – за счет небольшого снижения производства цинка в рудах других месторождений.
– Предприятие сохранит выпуск рафинированного металла в качестве готовой продукции на существующем уровне за счет покупки цинковых концентратов у сторонних продавцов, – проинформировало руководство Казцинка.
Ведущее металлургическое предприятие страны не планирует проводить сокращение рабочих мест. Как пояснили в компании, принятые меры не окажут отрицательного эффекта на физический индекс производства цинка, а также на выплату налогов в бюджет.

Популярное

Все
Всемирный банк прогнозирует снижение объема водных ресурсов в Казахстане к 2030 году
Автор многих знаменитых памятников в Казахстане всего год не дожил до своего 90-летия
Два новых моста появятся в Нур-Султане
В казахстанский прокат вот-вот выйдет картина Эли Гильман "Подсолнух"
Выдержит ли инфраструктура Нур-Султана дальнейший рост числа жителей
Первый завод, управляемый искусственным интеллектом, заработал в Северо-Казахстанской области
Павлодарский художник покажет Алматы таким, каким он никогда уже не будет
Прославил Казахстан в Египте
К планете – бережно и с любовью
Где кулич и тесто, там и наше место
И форма, и питание требуют внимания
​​​​​​​В предгорьях Заилийского Алатау
Экспонаты – о времени
В знак благодарности
Для восстановления требуется время
Северная Одиссея кандасов
Конкретика вместо лозунгов
Митрополиту Астанайскому и Казахстанскому Александру
Дорогие братья и сестры, жители земли казахстанской!
​​​​​​​XXIII съезд партии «AMANAT»
Закон Республики Казахстан
Люди, некогда носящие таможенные погоны, теперь не имеют права на пенсию по выслуге лет?
Процесс получения удостоверений личности автоматизируют в Казахстане
МВД предупредило казахстанцев о новых уловках мошенников
Стартовал прием заявок на субсидирование арендного жилья
Как будут развивать отрасль машиностроения в Казахстане
Беспрецедентное для Казахстана судебное решение вынесли в ЗКО
КСК скоро не станет. Что делать жильцам?
ОСИлим ли?
Сотрудника районного суда в Алматы подозревают во взяточничестве
Жительницу Лисаковска нашли убитой в её квартире
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 16 апреля
Смерть учителя во время тестирования прокомментировала вице-министр образования
Эксперты высказались о курсе на дебюрократизацию в Казахстане
Избил бывшую супругу на глазах у матери: мужчину задержали в Нур-Султане
Какие риски несет переход к новой системе управления жилым фондом в Казахстане
Педагог повесился после признания ученицы об их отношениях в Костанайской области
У казахстанцев не будут требовать сканированные копии документов
Закон по вопросам воинской службы и жилищных отношений подписал Президент Казахстана
Токаев поговорил по телефону с Наследным принцем Саудовской Аравии
Повысить пенсии и пособия хотят в Казахстане
Повторную индексацию пенсий и пособий могут провести в Казахстане
Мертвого младенца в пакете нашли во время субботника в Караганде
Как будут учиться школьники в IV четверти, рассказали в МОН РК
Видео с "отправкой военной техники Казахстана в Украину" обсуждают в соцсетях
Жившего в Казахстане по поддельным документам иностранца задержали в аэропорту Алматы
Откажется ли Россия от аренды космодрома "Байконур", ответил Багдат Мусин
События в Украине привели к серь­езным последствиям для экономики Германии и Евросоюза
Огромный список "побочных эффектов от Pfizer" появился в Сети
Какие заметки делал Мухтар Ауэзов во время поездки по США
Расследование в отношении Кайрата Сатыбалдыулы: выявлены новые факты хищений
Не оплатившие налог на транспорт казахстанцы не смогут получать банковские услуги
В Казахстане опубликован пул реализуемых инвестиционных проектов
Сотрудник акимата охотился на девочек: количество заявивших увеличилось
Очередная авария произошла на ТЭЦ-2 в Петропавловске
Еще две страны могут посещать без визы казахстанцы
Алгоритм вакцинации от коронавируса изменен. Как теперь будут прививаться казахстанцы
Тело пропавшего 19-летнего казахстанского военнослужащего обнаружено в Кыргызстане
Глава Минтруда обратился к работодателям с просьбой повысить зарплаты сотрудникам
Снег и дожди идут в Казахстан

Читайте также

Свежий выпуск
​​​​​​​Еще 22 поселка – с газом!
Свежий выпуск
Уникальная инвестиционная площадка
Свежий выпуск
В урбанизированной среде
Свежий выпуск
Огонь, вода и дымовые трубы
Апрель
2022
Март
2022
Февраль
2022
Январь
2022
Декабрь
2021
Ноябрь
2021
Октябрь
2021
Сентябрь
2021
Август
2021
Июль
2021
Июнь
2021
Май
2021
Апрель
2021
Март
2021
Февраль
2021
Январь
2021