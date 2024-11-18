Трое детей и мужчина скончались от угарного газа в Костанайской области

Еще двое пострадавших были экстренно госпитализированы

Фото иллюстративное Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На пульт 112 поступило сообщение, что в селе Карынсалды Амангельдинского района в частном доме, по предварительной информации, 6 человек пострадали от отравления угарным газом, передает Kazpravda.kz

По данным спасателей, очаги горения не были установлены.

На месте обнаружены тела мужчины 1957 года рождения и троих детей 2016, 2021, 2022 годов рождения.

Еще двое пострадавших были экстренно доставлены в больницу города Аркалык, где им оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Для выяснения причин трагедии на месте происшествия находятся руководство ДЧС и оперативная группа.