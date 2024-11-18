Трое детей и мужчина скончались от угарного газа в Костанайской области
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Еще двое пострадавших были экстренно госпитализированы
На пульт 112 поступило сообщение, что в селе Карынсалды Амангельдинского района в частном доме, по предварительной информации, 6 человек пострадали от отравления угарным газом, передает Kazpravda.kz
По данным спасателей, очаги горения не были установлены.
На месте обнаружены тела мужчины 1957 года рождения и троих детей 2016, 2021, 2022 годов рождения.
Еще двое пострадавших были экстренно доставлены в больницу города Аркалык, где им оказывают всю необходимую медицинскую помощь.
Для выяснения причин трагедии на месте происшествия находятся руководство ДЧС и оперативная группа.