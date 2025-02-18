Тросовое ограждение в качестве эксперимента

Испытание проводится при научно-техническом сопровождении сотрудников КаздорНИИ. С момента установки тросового ограждения прошло около двух месяцев, но специалисты уже сейчас отмечают его эффективность. Снег свободно проходит между конструкциями, не забивается в них и не скапливается на проезжей части. В результате снижаются затраты на очистку трассы с помощью спецтехники. Экспе­римент продлится два года. И если тросовое ограждение признают полезным, то его будут устанавливать и на других участках дорог, подверженных снежным заносам.