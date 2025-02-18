Тросовое ограждение в качестве эксперимента
1
На республиканской трассе, соединяющей Караганду с Астаной, есть восемь участков, которые в метели сильно заносит снегом. Этому способствует не только роза ветров, но и стандартный дорожный ограничитель. Именно поэтому специалисты устроили эксперимент и в декабре 2024 года на одном из участков трассы вблизи города Темиртау установили новое тросовое ограждение. Оно стоит на разделительной полосе и на правой обочине в направлении Караганды. Его общая протяженность – 500 м.