Тросовое ограждение в качестве эксперимента

Автодороги
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Елена Ульянкина
собственный корреспондент по Карагандинской области

На республиканской трассе, соединяющей Караганду с Астаной, есть восемь участков, которые в метели сильно заносит снегом. Этому способствует не только роза ветров, но и стандартный дорожный ограничитель. Именно поэтому специа­листы устроили эксперимент и в декабре 2024 года на одном из участков трассы вблизи города Темиртау установили новое тросовое ограждение. Оно стоит на разделительной полосе и на правой обочине в направлении Караганды. Его общая протяженность – 500 м.

Фото из архива: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Испытание проводится при научно-техническом сопровождении сотрудников КаздорНИИ. С момента установки тросового ограждения прошло около двух месяцев, но специалисты уже сейчас отмечают его эффективность. Снег свободно проходит между конструкциями, не забивается в них и не скапливается на проезжей части. В результате снижаются затраты на очистку трассы с помощью спецтехники. Экспе­римент продлится два года. И если тросовое ограждение признают полезным, то его будут устанавливать и на других участках дорог, подверженных снежным заносам.

#трасса #Караганда #тросовое ограждение

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