Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В городе Алматы в связи с подготовкой и проведением праздничных мероприятий, посвящённых празднику Наурыз, на ряде улиц будет временно ограничено движение автотранспорта, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Алматы жолы

- С 03:00 16 марта до 00:00 23 марта участок улицы Толе би от проспекта Назарбаева до улицы Абылай хана будет временно закрыт для движения автомобилей, - говорится в информации.

Водителей просят заранее планировать маршруты движения и учитывать введённые временные ограничения.