Трубы есть, а газа нет

Требует решения
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Елена Ульянкина
собственный корреспондент по Карагандинской области

Три года ждут обещанного газа жители микрорайона «Соцгород», что в Темиртау. Распределительные сети для подачи экологически чистого топлива здесь давно готовы. Их укладку завершили еще в 2023 году. Люди заблаговременно подготовили свои жилища: установили котлы, плиты, счетчики, подключились к газовым трубам. Однако, несмотря на готовность инфраструктуры, голубое топливо в их дома не поступает.

фото из архива "КП"

– Я поставил котел в 2023 году. Заплатил за него 400 с лишним тысяч тенге, – рассказывает пенсионер Геннадий Петров, смахивая угольную пыль с агрегата, на котором виднеется наклейка «Два года гарантии». – Надеялись, что газ скоро дадут, но его до сих пор нет. Теперь вот заготавливаю на зиму дрова, скоро буду покупать уголь, ибо неизвестно, когда ситуация разрешится...

Жители частного сектора рассказывают, что писали жалобы в акимат Карагандинской области и прокуратуру, однако эффекта до сих пор нет. В акимат Темиртау люди ходят чуть ли не каждый месяц, но и там им ничем помочь не могут. Чиновники разводят руками: трубопровод построен, но… не введен в эксплуатацию.

– Пусть подключают газ, – требует житель Темиртау Виктор Берецкий. – А то живем в XXI веке, а ходим с ведрами за углем, как в XIX веке.

Почему жителям микрорайона «Соцгород» не подают газ? Ведь это в интересах услугодателя: чем больше абонентов, тем выше доход. Корреспондент «Казахстанской правды» задала этот вопрос руководителю Карагандинского производственного филиала АО «QazaqGaz Aimaq» Бекзату Шуге. И вот какой получила ответ: распределительные сети официально не переданы на баланс компании, а без этого услугодатель не может пустить по ним топливо.

Заказчиком работ по прокладке газовых сетей в Темиртау выступает городской отдел строительства. Обращаюсь к его руководителю. Сначала чиновник информирует меня о том, что проект газификации города металлургов разделен на три очереди, включающие восемь пусковых комплексов. Четыре из них уже сданы в эксплуатацию, в результате у 3 300 частных домов есть возможность подключиться к газопроводу. При этом около 1 900 абонентов уже получили голубое топливо.

– К сожалению, первый пусковой комплекс третьей очереди у нас проблемный, – констатирует руководитель городского отдела строительства Нуржан Жакитай. – Его должны были завершить в 2022 году, но не уложились в срок. С подрядчиком расторгли договор, но компания после этого все же довела все работы до конца. Объект завершен. Сейчас идут судебные тяжбы между подрядной строительной структурой и городским отделом ЖКХ, поскольку договорных отношений у них со строителями нет, а акт ввода в эксплуатацию подписывать надо. Сделать же это на законном основании можно только по решению суда.

Все три года, что тянутся судебные разборки, темиртаусцы ждут газ. Любопытны подробности судебных баталий. Сначала чиновники подали иск на подрядную организацию – таразскую компанию Gas Energy Construction, потребовав признать ее недобросовестным участником госзакупок.

Экономический суд Карагандинской области вынес решение в пользу властей и признал, что компания-подрядчик дейст­вительно не успела достроить газовые сети в срок до 31 декабря 2022 года, не освоив при этом 236 млн тенге из одного миллиарда 55 миллионов, положенных по проекту.

Руководство ТОО «Gas Energy Construction» не согласилось с таким решением и обжаловало его в областном суде. Тем более что к тому времени подрядчик уже достроил газовые сети, потратив на это собственные средства. В суде ответчик делал упор на том, что государству никакого ущерба не нанесено. В итоге областной суд отменил решение первой инстанции.

Тем не менее разбирательства не закончились. Теперь в суд обратился уже подрядчик, требуя обязать городской отдел ЖКХ принять газовые сети в экс­плуатацию и возместить как дополнительные затраты по проекту, так и судебные издержки.

Тяжба до сих пор не завершена. А жители частного сектора Темиртау тем временем сидят без газа. Мало того, что граждане потратились на газовое оборудование, так теперь им придется раскошелиться еще и на уголь. И эти непредвиденные расходы, скорее всего, никто не компенсирует.

#Темиртау #газ #Соцгород

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