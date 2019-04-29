Трудоустройство молодежи: статистика, реалии и деньги

ОФИЦИАЛЬНАЯ И НЕ ОЧЕНЬ СТАТИСТИКА

Как отмечают депутаты-коммунисты, государство принимает необходимые меры для содействия трудоустройству молодежи через принятие различных прог­рамм. Другой воп­рос – эффективность исполнения подобных программ. Не способствуют вопросу трудоустройства молодых специалистов вузы и колледжи, которые мало ориентируются на запросы рынка труда. В немалой степени созданию «дипломированной» безработицы способствовал неконтролируемый рост частных ыузов и колледжей, который был у нас какое-то время назад.

– К тому же и сама молодежь содействовала «профессиональному перекосу», своим чрезмерным стремлением получить дип­ломы юристов и экономистов. И именно по этим специальностям наличествует сегодня переизбыток на рынке труда. И это в то время, когда страна испытывает большой дефицит технарей, – констатировал депутат Мажилиса Магеррам Магеррамов.

При этом данные официальных источников и негосударственных по количеству неформальной занятости молодежи структур разнятся. Так, по информации директора департамента занятости населения Минтруда Женисбека Дулатова, сегодня при общем уровне безработицы по республике 4,9% молодежная безработица находится на низком уровне и составила в 2018 году 3,8%.

Представитель уполномоченного органа утверждает, что за 2017 и 2018 годы численность занятых в экономике людей в возрасте 15–28 лет по всем отрас­лям выросла, за исключением значительного уменьшения чис­ла занятых в сельском хозяйстве, а также их незначительного снижения в сфере строительства.

– Эти тенденции объясняются оттоком молодых людей из сельской местности в города, – пояснил Женисбек Дулатов.

Однако если верить независимым экспертам, численность неформально занятой молодежи в Казахстане составляет более 600 тыс. человек в возрасте от 15 до 29 лет, это примерно 30% от всех незанятых граждан страны, которых, согласно их исследованиям, 1 млн человек. По офи­циальным же данным, неформально занятых молодых граждан РК немногим более 82 тыс. Как показывает практика, рынок труда формальной занятости представляет низкооплачиваемую работу.

– Поэтому молодежь стремится в Алматы и Нур-Султан в надеж­де на получение хорошего заработка. Если опираться на исследования, которые есть в свободном доступе, молодежь, особенно в регионах, рассматривает получение дипломов как возможность устроиться на работу в госструктурах. То есть госслужба является наиболее привлекательной для молодых граждан. Возможно, для молодых людей ориентация на работу в госслужбе рассматривается как средство выживания. В целом проблема трудоустройства молодежи очевидна. Уверен, что последующие выступающие также обозначат проблемы трудовой занятости молодежи и предложат пути решения существующей проблемы, – сказал Магеррам Магеррамов.

Проблему, считают коммунис­ты, следует решать в целом, в комплексе. Необходимо пересмот­реть подготовку специалистов в вузах и колледжах. Подготовка должна осуществляться с учетом ориентированности на потребности рынка труда. Говорится об этом много. Что и как делается, показывает статистика….

Впрочем, в Казахстане есть положительный опыт подготовки кадров с учетом потребностей экономики. Пожалуй, единичный. Им на заседании поделился проректор Казахского агротехнического университета им. С. Сейфуллина, доктор экономических наук Кайрат Айтуганов.

Так, в рамках трансформации вуза в исследовательский университет западного типа в учреждении стали формировать новую структуру. Суть ее заключается в объединении в одну систему процессов: научные исследования, образование и внедрение и распространение знаний. Именно в этом заключается формула успеха подготовки современных специалистов во всех развитых странах.

– Мы усилили практическую направленность обучения, продолжительность практики увеличили с 3 до 7–8 месяцев. Первыми из аграрных вузов страны перевели практическое обучение студентов по сельскохозяйственным специальностям на летнее время. Акцент сделан на прохож­дение практики в период сельскохозяйственных работ. Каникулы предоставляются в зимние время, – рассказал проректор.

Чрезвычайно важно то, что по каждой специальности была соз­дана экспериментальная база для практического обучения – мини-цеха по переработке молока, мяса, растительного мас­ла, хлебобулочных продуктов, центры ГИС -технологий, точного земледелия, лаборатории по искусственному интеллекту и робототехнике, которые представляют собой зеркальное отражение учебной базы наших зарубежных партнеров и позволяют реализовать все этапы технологического процесса – от идеи до получения готовой продукции.

На ежегодной основе практику проходят порядка 5 тыс. студентов на базе 638 ведущих хозяйствующих субъектов страны.

Кроме того, вуз научился зарабатывать. За последние годы «аграрка» получила от зарубежных партнеров 1,3 млрд тенге инвестиций и создала 5 международных центров по трансферту знаний и технологий.

– Принятые меры позволили повысить трудоустройство выпускников с 42% в 2011 году до 80% в 2018 году. Университет стабильно входит в 5 лучших университетов Казахстана по качеству образовательных прог­рамм, – отметил Кайрат Айтуганов.

С УЧЕТОМ ПОТРЕБНОСТЕЙ РЫНКА

Между тем, сказал он, имеет место низкая заинтересованность в качественном сельскохозяйственном образовании со стороны обучающихся. В среднем существующий дефицит специа­листов с высшим образованием в отрасли ежегодно составляет около 1 500 человек. По результатам исследования, проведенного университетом несколько лет назад, в сельском хозяйстве к 2020 году прогнозируется ежегодная потребность в специалис­тах с высшим образованием в количестве 2 334 человек. При этом только тремя университетами сельскохозяйственного профиля ежегодно выпускаются более 2 000 специалистов для АПК. К сожалению, большинство выпускников трудоустраиваются в других, не связанных с АПК, отраслях, основными причинами чего являются неконкурентоспособный уровень заработной платы в сравнении с другими отраслями, неразвитая инфраструктура на селе, неяс­ные карьерные перспективы, высокая физическая нагрузка и сложные условия труда.

Также имеется диспропорция при выделении государственных образовательных грантов на сельскохозяйственные специальности. При доле 16,2% занятых в сельском хозяйстве от численности экономически активного населения доля грантов на сельскохозяйственные специальности по программам бакалавриата составляет 7,5% от общего количества государственных образовательных грантов. При доле ученых-аграриев в общей численности научных работников в размере 14%, на подготовку кадров для АПК по программам послевузовского образования выделяются всего 3,2% от общего количества грантов.

– В среднем количество выделяемых грантов на сельскохозяйственные специальности в Казахстане соответствует 0,17% от общего количества занятых в сельском, лесном и рыбном хозяйствах. Для сравнения, в странах с развитым сельским хозяйством соотношение численности обучающихся по сельскохозяйственным специальностям к общей численности занятых в сельском хозяйстве в несколько раз выше и составляет от 0,8% в Нидерландах и до 1,18% в Канаде, – сказал Кайрат Айтуганов.

В заключение своего выступ­ления он остановился на проб­лемах, которые требуют своего решения. Прежде всего это недостаточность стоимости государственных образовательных грантов.

– Сегодня для качественного обучения студентов по сельскохозяйственным специальностям стоимость гранта должна быть на уровне 950 тысяч тенге, что на 30–60% больше сегодняшнего уровня, – констатировал ученый.

В настоящее время в респуб­лике 46% специалистов для аграрного сектора экономики готовятся в 17 непрофильных вузах, которые не располагают необходимой материально-технической и учебно-лабораторной базой для выпуска высококвалифицированных кадров. Поэтому назрела необходимость решить вопросы концентрации подготовки кадров для АПК в вузах с самой авторитетной репутацией и наличием необходимой базы.

Еще одна проблема – научное сообщество поддерживает предложение Минсельхоза о введении законодательной нормы об обязательности трехлетней отработки в сельской местности выпускников по сельскохозяйственным специальностям, обучившихся за счет государственных грантов. Безусловно, принятие такой нормы наряду с решением проблемы трудоустройства и закрепления параллельно привело бы к резкому сокращению количества так называемых немотивированных абитуриентов, поступающих в сельскохозяйственные вузы.

– Вместе с тем нужно создавать необходимые условия для работы выпускников в сельской местности. Ведь все вопросы, связанные с решением этой проблемы, находятся в ведении местных исполнительных органов и работодателей, – отметил Кайрат Айтуганов.

О ТОМ, НА ЧТО ТРАТЯТ ДЕНЬГИ

Как известно, на борьбу с безработицей выделяются весьма и весьма значительные средства. Вопрос о том, как и на что их планируют тратить, также встал на заседании.

Общественный деятель по проблемам молодежи Тимур Сайфуллин без обиняков заявил, что, к сожалению, молодежная политика в Казахстане сводится к проведению одноразовых мероприятий ради галочки, отчетов – тоже галочки ради и придумыванию мифических цифр, о которых потом заявляют с высоких трибун.

ИТАК, О ЦИФРАХ

В Казахстане утверждена «дорожная карта» по проведению Года молодежи. Предполагается потратить 121, 9 млрд тенге. Из планов: построить не менее 1 000 арендных квартир для работающей молодежи, повысить стипендию на 30% для студентов, занимающихся волонтерской деятельностью, увеличить гранты для молодых ученых, модернизировать 20 вузов и 180 колледжей, выдать льготные кредиты на открытие бизнеса в селе.

Самая большая статья расходов – 118 млрд тенге заложена в блоке «новые инициативы» – это строительство жилья, модернизация учебных заведений, выделение грантов и развитие предпринимательства.

В список так называемых опорных мероприятий вошли 6 различных событий, запланированных на 2019 год, на которые в общей сложности заложено 675 миллионов тенге.

Первым в списке – торжественное открытие Года молодежи в Астане, на которое уже потрачено 250 млн тенге.

Далее следует организация республиканского образовательного молодежного лагеря Zeren 2019. На мероприятие нап­равят 200 млн тенге. На Форум трудовой молодежи в Шымкенте потратят 50 млн тенге.

Еще один форум казахстанско-российского молодежного сотрудничества состоится в Костанае. На него выделили аналогичную сумму – 50 млн тенге.

Акция под названием «Синергия молодежи» обойдется в 25 млн тенге.

И последнее опорное мероприятие – заседание совета по молодежной политике. Для организации события из республиканского бюджета предусмотрели 100 млн тенге.

На форум молодых блогеров под названием «Открывая Казахстан» запланировано более 200 млн тенге. Пройдет он уже в июле текущего года.

– Отмечается, что Год молодежи поможет решить социально-экономические проблемы молодых казахстанцев: некачественное образование, недоступное жилье, трудности с трудоустройством и безработицу. Это действительно нужно. Но насколько целесообразно тратить на однодневные мероприятия такие баснословные суммы? Каковы охват и эффективность от данных трат? Можно провести множество конференций и форумов, заложив на их проведение десятки и сотни миллионов, но от этого проблем у молодежи меньше не станет. Более того, я считаю, что социальная активность молодых казахстанцев за счет данных мероприятий не повысится, – высказался общественник.

По его мнению, сегодня необходимо наладить обратную связь с молодежью: спрашивать у молодежи, на что нужно расходовать бюджетные деньги, как они видят развитие гражданского общества.

– И только тогда есть шанс наладить конструктивный диа­лог. К сожалению, у молодежи нет авторитетов, на которые они могли бы равняться. На мой взгляд, необходимо в Казахстане проводить информационную работу в СМИ. В Казахстане, к слову, очень мало молодежных телевизионных программ, нет специализированных молодежных изданий. Сегодня на смену средствам массовой информации пришли социальные сети, и для молодежи кумирами стали вайнеры и инстаблогеры, – сказал Тимур Сайфуллин и напомнил, что Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил сократить траты на имиджевые мероприятия.

После обмена мнениями заседание подытожил кратким заключительным словом руководитель фракции Айкын Конуров. Он подчеркнул, что, по прогнозам, численность молодежи будет увеличиваться в целом в мире, в том числе и в нашей стране. Соответственно, количество «искателей» рабочих мест на рынке труда будет расти. Ежегодно на рынок труда выходят порядка 300 тыс. выпускников. Ожидается, что всего в период с 2019 по 2025 год на рынок труда выйдут дополнительно 1,8 млн молодых людей. Это огромный человеческий капитал. Как им распорядиться, нужно думать сейчас.

Для заполнения новых высокопроизводительных рабочих мест необходимо развитие навыков и компетенций человеческого капитала, отвечающих требованиям новой экономики.