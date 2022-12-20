Трудовой спор

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Юлия Пулина

Жезказганские медики пожаловались
на задержку зарплаты.

Жалобы призвана рассмот­реть комиссия управления здравоохранения области Улытау. Обращение работников Жезказганской многопрофильной больницы на имя акима области Берика Абдыгалиулы было отправлено в середине декабря. В нем указано, что заработная плата выплачивается с опозданием. Некоторые сотрудники столкнулись с проблемами при оформлении больничного, так как и перечисления в фонд медстрахования производятся с задержкой. Медикам не удалось решить проблему с директором учреждения: в администрации сообщили, что он на больничном. Они требуют ответов, наказания ответственных сотрудников бухгалтерии, а также проверки работы финансового сектора больницы за последний год.

Сложившуюся ситуацию прокомментировали в управлении здравоохранения области Улытау. «13 и 15 декабря руководитель управления здравоохранения Ляззат Ранова провела ряд встреч с представителями среднего и младшего медперсонала многопрофильной больницы г. Жезказгана. На собраниях главе ведомства сообщили о задержках зарплат, несвоевременном перечислении удержанных взносов ОСМС, пенсионных взносов, указали на недочеты в начислении надбавок к зарплате. Работников больницы также возмутила грубость сотрудников финансового сектора медуч­реждения, отказавшихся давать разъяснения по вопросам начисления заработной платы. Больница работала и работает в штатном режиме. Приказом управления здравоохранения области создана и начала свою работу комиссия по рассмотрению требований, выдвинутых работниками больницы».

В управлении подчеркнули, что до 16 декабря 2022 года всем сотрудникам больницы выплачена заработная плата за ноябрь текущего года. До 25 декабря обещают перечис­лить 70% зарплаты за декабрь (зарплата выплачивается из средств ФОМС). По результатам работы комиссии будет предоставлена дополнительная информация.

Многопрофильная больница Жезказгана – одна из крупнейших в регионе. Здесь работают около 600 человек. Ежегодно услуги по диагностике и лечению получают до 8 500 жителей Жезказгана, Сатпаева, Каражала, поселка Жайрем и Улытауского района.

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