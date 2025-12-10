Трудовой стаж будет учитываться при переезде между Казахстаном и Монголией

Лаура Тусупбекова
специальный корреспондент

Мажилис на пленарном заседании ратифицировал Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Монголии о сотрудничестве в пенсионной сфере, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как отмечается в заключении, целью законопроекта является ратификация Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Монголии о сотрудничестве в пенсионной сфере, подписанного в г. Улан-Батор 29 октября 2024 года.

Ратифицируемое Соглашение направлено на обеспечение прав граждан обеих стран в области пенсионного обеспечения. В частности, предоставления дополнительных возможностей для граждан Республики Казахстан и Монголии при переезде на территории другой страны в части признания и зачета трудового стажа при назначении пенсионных выплат, а именно в целях учета стажа при расчете солидарных и базовых пенсий, при экспортировании накопительных пенсий, формируемых в рамках пенсионной системы Республики Казахстан.

«Данное Соглашение не распространяется на следующие пенсии: в Республики Казахстан на пенсионные выплаты за выслугу лет, а в Монголии - на пенсии за военную службу. Назначение и выплата пенсий гражданам данных государств осуществляется по законодательству государства проживания. Реализация законопроекта будет способствовать дальнейшему развитию международного сотрудничества, укреплению социальных гарантий и прав граждан, а также усилению взаимного доверия между двумя государствами», - говорится в заключении.

