Мажилис на пленарном заседании ратифицировал Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Монголии о сотрудничестве в пенсионной сфере, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Как отмечается в заключении, целью законопроекта является ратификация Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Монголии о сотрудничестве в пенсионной сфере, подписанного в г. Улан-Батор 29 октября 2024 года.

Ратифицируемое Соглашение направлено на обеспечение прав граждан обеих стран в области пенсионного обеспечения. В частности, предоставления дополнительных возможностей для граждан Республики Казахстан и Монголии при переезде на территории другой страны в части признания и зачета трудового стажа при назначении пенсионных выплат, а именно в целях учета стажа при расчете солидарных и базовых пенсий, при экспортировании накопительных пенсий, формируемых в рамках пенсионной системы Республики Казахстан.