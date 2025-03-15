Цель меморандумов – трудоустройство

В области Жетысу имеется 27 колледжей, где учатся поч­ти 14 тыс. студентов. В прошлом году госзаказ на подготовку специалистов в ссузах составил 4 250 мест, по большей части это заказы на обучение техническим специальностям. Исходя из пот­ребностей рынка труда, за пос­леднее время открыто обучение по 13 новым специальнос­тям, запланировано внедрить еще 14. Студенты будут в том числе изучать автоматизированные системы производства, мехатронику, архитектурное проектирование, лесное и рыбное хозяйство.

Обмен мнениями на форуме прошел успешно, по итогам мероприятия было подписано 10 меморандумов о сотрудничестве между колледжами и предприятиями региона.

«Положения этих документов позволят студентам технических колледжей проходить практику, а выпускникам – трудоустраиваться на предприятия, – сообщили в пресс-службе акима области Жетысу. – Среди предприятий, поддержавших меморандумы, аккумуляторный завод ТОО «Кайнар-АКБ», сахарный завод ТОО «Аксу Кант», ТОО «Жаркентский крахмалопаточный завод», молокозавод ТОО «JLC Сут», швейная фабрика «Айсулу», областной филиал РГП «Казводхоз» и другие».

«Глянцевой» частью форума стала церемония вручения «золотых карт» выпускникам колледжей. Это сертификаты, подтверждающие их профессиональную квалификацию и дающие приоритетное право на трудоустройство. Кроме того, были награждены победители и призеры республиканского чемпионата профессионального мастерства WorldSkills Kazakhstan 2024.

Кстати, на площадке Талдыкорганского высшего политехнического колледжа идет работа по созданию своего центра Zhetysu Skills.