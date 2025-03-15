Цель меморандумов – трудоустройство Год рабочих профессий 15 марта 2025 г. 2:46 84 Наталья Денисова собственный корреспондент по области Жетiсу В Талдыкоргане состоялся форум «Рабочие профессии: новый этап, новые возможности», участниками которого стали представители учащейся молодежи, потенциальных работодателей, руководители учреждений образования. фото Дмитрия Ерофеева В области Жетысу имеется 27 колледжей, где учатся почти 14 тыс. студентов. В прошлом году госзаказ на подготовку специалистов в ссузах составил 4 250 мест, по большей части это заказы на обучение техническим специальностям. Исходя из потребностей рынка труда, за последнее время открыто обучение по 13 новым специальностям, запланировано внедрить еще 14. Студенты будут в том числе изучать автоматизированные системы производства, мехатронику, архитектурное проектирование, лесное и рыбное хозяйство. Обмен мнениями на форуме прошел успешно, по итогам мероприятия было подписано 10 меморандумов о сотрудничестве между колледжами и предприятиями региона. «Положения этих документов позволят студентам технических колледжей проходить практику, а выпускникам – трудоустраиваться на предприятия, – сообщили в пресс-службе акима области Жетысу. – Среди предприятий, поддержавших меморандумы, аккумуляторный завод ТОО «Кайнар-АКБ», сахарный завод ТОО «Аксу Кант», ТОО «Жаркентский крахмалопаточный завод», молокозавод ТОО «JLC Сут», швейная фабрика «Айсулу», областной филиал РГП «Казводхоз» и другие». «Глянцевой» частью форума стала церемония вручения «золотых карт» выпускникам колледжей. Это сертификаты, подтверждающие их профессиональную квалификацию и дающие приоритетное право на трудоустройство. Кроме того, были награждены победители и призеры республиканского чемпионата профессионального мастерства WorldSkills Kazakhstan 2024. Кстати, на площадке Талдыкорганского высшего политехнического колледжа идет работа по созданию своего центра Zhetysu Skills. #Талдыкорган #форум #меморандум #рабочие профессии