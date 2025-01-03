Цена автостраховки будет зависеть от тяжести ущерба при ДТП – АРРФР

Транспорт,Банки и финансы
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка приняло постановление о внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты РК, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Постановлением предусмотрен блок поправок по совершенствованию системы «бонус-малус», которая используется для расчета стоимости договора обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств (ОГПО ВТС) и актуарной деятельности.

В частности:

- расширены классы системы «бонус-малус» из действующих 15 до 18;

- учтена тяжесть ущерба при совершении ДТП. Так, действующая система учитывает только количество совершенных ДТП. При совершении ДТП с небольшим повреждением до 200 МРП или упрощенном урегулировании ДТП посредством Европротокола, применяется меньшая надбавка для стоимости следующего договора, чем при ущербе свыше 200 МРП;

- предоставлена возможность снижения стоимости договора ОГПО ВТС для лиц, находящихся 5 и более лет в классе «13» (наивысший класс) системы бонус-малус без происшествий, посредством применения страховыми организациями собственного скоринга;

- при расчете стоимости договора ОГПО ВТС теперь учитываются количество и тяжесть административных и уголовных правонарушений за нарушение правил дорожного движения (ПДД). При совершении ДТП и одновременном наличии в течение года в совокупности трех и более правонарушений ПДД, например, как выезд на встречную полосу движения или проезд на запрещающий сигнал светофора, и иных определенных Постановлением правонарушений, применяется небольшая надбавка для стоимости следующего договора;

- учтены новые направления деятельности актуариев, такие как вклад в развитие страховой и актуарной деятельности в Казахстане и добровольное членство в Обществе актуариев Казахстана, при подтверждении квалификации актуариев.

Постановлением также предусмотрены иные редакционные поправки по результатам правового мониторинга.

Постановление вводится в действие по истечении трех месяцев после дня его официального опубликования.

#ДТП #поправки #ПДД #постановление #автострахование

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