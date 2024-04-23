Цена успеха – упорный труд Сакен Абдолла посвятил свою жизнь служению праву

У казахского народа есть мудрое изречение: «Әкеге қарап ұл өсер». Смысл его достаточно глубокий. Чтобы воспитать достойного сына, отец должен быть ему примером. Именно с этих строк мне хотелось бы начать рассказ о друге и коллеге, которому в эти весенние дни исполняется 60 лет.

Судьба нас с Сакеном Жусипахметовичем Абдоллой свела в 1993 году в городе Алматы, где мы на курсах повышения квалификации судей познакомились, проживали в одной комнате гостиницы более месяца и узнали друг друга поближе. После связь между нами не терялась. И сегодня мы работаем вместе в одном коллективе.

Судья Верховного суда, председатель Союза судей Сакен Абдолла – человек, который с детства в своей трудолюбивой семье впитал главные жизненные принципы. Его отец Жусипахмет Ашимулы был требователен. Работал в органах прокуратуры и правопорядка. Пожалуй, это стало для Сакена решающим фактором в выборе профессии.

Сакен Абдолла с отличием окончил среднюю школу в Чимкентской области. В 1981 году поступил в КарГУ на юридический факультет, после перевелся в КазГУ им. С. М. Кирова. В 1986-м приступил к обязанностям помощника прокурора города Арыса Чимкентской области. В системе прокуратуры Сакен Жусипахметович проработал старшим помощником прокурора Сайрамского района, старшим прокурором отдела Шымкентской областной прокуратуры.

Далее была служба в органах юстиции, куда входили несколько правовых институтов. Это суды, нотариат, адвокатура, судебные исполнители, судебная экспертиза и другие. Был заместителем начальника управления юстиции Южно-Казахстанской области. Верховным советом РК избирался судьей Южно-Казахстанского областного суда.

В какой бы сфере правовой системы Сакен Жусипахметович ни работал, он всегда показывал высокие организаторские способности, профессионализм, важные человеческие качества, проявлял ответственность и требовательность к себе. В связи с чем ему доверяли высокие должности первого руководителя.

В 1996 году, будучи руководителем управления юстиции Южно-Казах­станской области, Сакен Жусипахметович выступил с высокой трибуны I съезда судей Республики Казахстан. Он тогда высказал смелое мнение о необходимости отделения судебной системы от Министерства юстиции. И это несмотря на то, что профильное министерство не поддерживало инициативу Верховного суда о данном разделении.

В 1999 году за эффективное руководст­во региональным ведомством Сакена Жусипахметовича назначили начальником управления юстиции города Алматы. Также он возглавлял Центр судебной экспертизы МЮ РК.

С 2003 года его трудовая деятельность продолжилась в судебной системе, где он работал руководителем аппарата Верховного суда, судьей высшего судебного органа, председателем Мангистауского, Актюбинского областных судов, города Астаны и Военного суда. Проявил себя результативным управленцем в решении многих вопросов не только в организации судебных процессов и обеспечения стабильности судебной практики, но и в части материально-технического обеспечения судов, также занимался строительством новых зданий Верховного суда и суда города Астаны.

Сакен Жусипахметович зарекомендовал себя высокопрофессиональным специалистом, отличающимся глубокими знаниями, организаторскими способностями, трудолюбием, принципиальностью и требовательностью.

Он судья с богатым профессиональным опытом работы. Его служебный почерк – всесторонний анализ, выверенность и грамотность в принятии решений. Сакен Абдолла обладает такими прекрасными человеческими качествами, как доброта, справедливость, любовь к родной земле, верность слову. Высказывает свое мнение открыто, конструктивно решает назревшие проблемы.

Сегодня наряду с безупречным осуществлением правосудия в Верховном суде Сакен Абдолла успешно выполняет ответственную общественную работу. В 2020 году на VIII съезде судей страны он был избран председателем Союза судей Республики Казахстан.

Под эгидой Союза судей для дальнейшего совершенствования судебной деятельности инициирует проведение конференций, форумов, семинаров судей по актуальным вопросам правосудия. Также проводит спартакиады судей, благотворительные акции, взаимодействует с международными сообществами и ветеранами судебной системы. Под его руководством к XI съезду судей страны подготовлены проекты нового Закона «Об органах судейского самоуправления» и Кодекса судейской этики. Также он инициирует вопросы законодательного регулирования института «Особое мнение судьи».

Сакен Жусипахметович – человек интеллектуальный, обладающий тонким чувством юмора. Он интересный собеседник, рассказчик. Легко цитирует классиков художественного слова, казахских биев и философов. На постоянной основе занимается саморазвитием.

В 2004 году он стал кандидатом юридических наук. Продолжая исследовательскую работу, в настоящее время учится в докторантуре в Москве, работает над докторской диссертацией. Занимается преподавательской деятельностью на юридическом факультете Евразийского национального университета им. Л. Н. Гумилева, где делится практическим опытом с молодым поколением. В ЕНУ ему присвоено звание «Почетный профессор». Он автор нормативных постановлений Верховного суда РК по уголовному праву, научных статей в журналах, практических пособий для студентов и практикующих юристов.

За заслуги в работе и добросовестное служение своему делу Сакен Жусип­ахметович отмечен государственной наградой – орденом «Құрмет». Имеет Благодарность Президента Республики Казахстан, ведомственные награды. Он обладатель знаков «Үш би» и «Почетный юрист Казахстана», присуждаемых за особые успехи при отправлении правосудия, многолетний плодотворный труд и безупречную репутацию. Также ему присвоено звание «Почетный гражданин города Шымкента».

За всеми этими наградами кроются подъемы и падения, радости и разочарования. Но Сакен Абдолла оставался верен избранному делу на протяжении всех лет служения казахстанской Фемиде.

Сакен Жусипахметович бережно относится к семейным ценностям. Вместе с супругой Аягоз Бекежановной вырастили и воспитали пять прекрасных дочерей, которые уже создали свои семьи и подарили родителям внуков.

Пройдено Сакеном Жусипахметовичем немало, предстоит еще больше. Его жизненный путь наглядно демонстрирует, что успеха можно добиться только ценой упорного труда и бесконечной любви к своему делу. Отец, воспитавший Сакена личным примером, мог бы сегодня по праву гордиться достойным сыном…