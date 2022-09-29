Свежий выпуск
Ценить дружбу и партнерство
Виктор Антонов

Встреча представителей посольства КНР в РК с бизнесменами, студентами и казахстанскими выпускниками китайских вузов, посвященная 30-летию дипломатических отношений между двумя странами, состоялась в Астане.

В обсуждении вопросов торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества между странами приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Казахстане Чжан Сяо, заместитель исполнительного директора Секретариата СВМДА Чи Фан, эксперты, представители молодежных и студенческих объединений. Организатором встречи выступило общественное объединение «Дружба выпускников вузов КНР».

Как отметил, открывая встречу, посол Чжан Сяо, 2022 год ознаменован 30-летием установления дипломатических отношений между Казахстаном и Китаем.

– С первого дня дипотношений наши связи основываются на таких фундаментальных принципах, как равенство, взаимоуважение, добрососедство и взаимная выгода, – подчеркнул дипломат. – На этой основе сотрудничество развивается стремительно, динамично и плодотворно в самых разных областях.

При этом, по словам посла, в развитии взаимодействия и партнерства наши страны не останавливаются на достигнутом. А в условиях существующих вызовов и геополитической турбулентности миролюбивое парт­нерство еще более ценно, поскольку является опорой для региональной стабильности и безопасности.

– Ряд наших важных инициатив, таких как «сообщество единой судьбы человечества», «инициатива по глобальной безопасности», «инициатива по глобальному развитию», а также создание Международного агентства по биологической безопасности встречают позитивные отклики со стороны большинства членов международного сообщества, они стали уникальным вкладом в дело обеспечения мира и развития на планете, – добавил посол Чжан Сяо.

Он также напомнил, что 1 октяб­ря КНР будет отмечать главный государственный праздник – День образования Китайской Народной Республики, который страна празднует в 73-й раз.

В свою очередь заместитель исполнительного директора Секретариата СВМДА госпожа Чи Фан подчеркнула, что юбилея в этом году два – не только дипотношениям между РК и КНР исполняется 30 лет, но и Совещанию по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

– Уже три десятилетия Казахстан и Китай в СВМДА сообща строят архитектуру безопасности на азиатском континенте, – сказала она. – В канун двух юбилейных дат свидетельством особого доверия и сотрудничест­ва стала первая после пандемии зарубежная поездка Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина с государственным визитом в Респуб­лику Казахстан, страну – председателя в СВМДА в 2020–2022 годах. Китайцы говорят: «Человек достигает зрелости в 30 лет». Сегодня к своей юбилейной дате СВМДА подходит с весьма солидным багажом успешно реализованных инициатив и достигнутых результатов.

В ходе встречи также выступили экс-председатель молодежной организации при Посольстве РК в КНР «Жас Қыран» Елдос Жуманкулулы, директор международного научного комплекса «Астана» Кайрат Абдрахманов, глава центра прикладных исследований «Талап» Рахим Ошакбаев и председатель ОО «Дружба выпускников вузов КНР» Джамиля Елеусизова.

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