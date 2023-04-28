Цены на социально значимые продукты выросли на 0,1% – статистика

В годовом выражении социальные продукты подорожали на 10,7%.

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За прошедшую неделю цены на социально-значимые продовольственные товары выросли на 0,1%. В годовом же выражении рост составил 10,7%, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Бюро национальной статистики Агентства РК по стратегическому планированию и реформам.

К примеру, средняя цена на кефир (2,5%), по данным статистиков, составила 399 тг/л, сахар – 442 тг/кг, рожки – 315 тг/кг.

Отмечается, что выводы сделаны на основе еженедельной информации об изменении цен во всех областных центрах, в городах республиканского значения и столице.

«В перечень социально-значимых продовольственных товаров входит 19 наименований. Для мониторинга выбираются объекты торговли различного типа с широким ассортиментом товаров, расположенных в различных частях населенного пункта», – говорится в сообщении бюро.

Напомним, 25 апреля премьер-министр отметил неэффективность работы ряда акиматов по стабилизации цен.