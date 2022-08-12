Цены на услуги частных предпринимателей не регулируются никак и никем

100 тенге. И точка!

Платите ваши денежки и не возникайте – такими словами может прикрыться любой частный услугодатель.

Довелось мне поехать в управление административной полиции столицы. Цель была, слава богу, мирная: после получения банковской справки о закрытии автокредита надо было ее, эту справку, сдать в полицию, а они уже доделают дело со снятием с обременения моего транспортного средства.

Куда надо добираться в управление, это отдельный разговор, но это мелочи (хотя такое популярное заведение можно было бы сделать поближе ко всем районам города). И куда там обращаться, тоже все понятно: сразу же после цент­рального входа два шага налево, и вот вы уже склоняетесь в небольшое окошко в стене, протягиваете справку... и слышите: «Оплатите госпошлину».

Оплата оной, по слухам от друзей-товарищей, прежде проводилась в городе в одном из банков. То есть получаешь справку от банка, с ней едешь в филиал уже другого (какого-то конкретного) банка, там в кассу оплачиваешь 1 МРП и с чистой совестью и без долгов катишь в «административку». Мне же в банке насчет пошлины ничего не сказали, а сама я и не вспомнила о таком спросить.

Ну так вот – «оплатите» значит, и протягивают распечатку-заготовку, на которой перечислены ваши действия: зайти в приложение на телефоне, вкладки такие-то, указать тип платежа, период, сумму в 3 063 тенге. Обязательно квитанцию об оплате распечатать!

– А где ж я ее распечатаю? – спрашиваю.

– А вот как выйдете из здания, пройдите прямо вправо, там в столовой вам сделают копию, – девушка махнула рукой за окно.

В столовке под нужды клиентов административной полиции отведен целый кабинет: стол, ксероксный аппарат, ноутбук с приклеенным на его крышке номером для перевода денег за услуги.

Принцип прост: из приложения отправляешь на указанный номер квитанцию, и тебе ее распечатывают. За 100 тенге. Представляете: один листок формата А4 – за 100 тенге.

Услышав цену, я решила, что ослышалась, и переспросила: сколько-сколько?

Хозяйка заведения, видимо, привыкшая к удивлению, твердо повторила сумму.

– А почему так дорого? – спрашиваю противным голосом, в котором женщина явно почувствовала угрозу.

– Я назвала вам цену – 100 тенге, вот номер, вот ваша квитанция, – бизнесвумен с каменным лицом протянула мне распечатку.

– Цену услышала, я спрашиваю, почему так дорого, это ведь всего один листик, – продолжаю выяснять происхождение баснословной стоимости такой простецкой услуги.

– Что и сколько у меня стоит, я отчитаюсь перед налоговой, а ваше дело заплатить мне 100 тенге, – металл в голосе проступил отчетливее.

100 тенге я, конечно, перевела – ведь листок свой получила. Но это действительно слишком высокая цена! И потом беспокоил меня такой вопрос: а надо было ли вообще распечатывать эту квитанцию? Заплатила и заплатила, показала бы на экране, что платеж удался, и все. А, может, квитанция из приложения – это вообще электронный документ, а они, как известно, приравнены к бумажным?

– Чек не является документом! – четко ответили мне в Комитете госдоходов. Ну ладно, нет, так нет. Хотя бы тут понятно. Непонятно только, почему под носом у стражей порядка такие конские цены! Я понимаю, что это не в их компетенции. И кто тогда в ответе за регулирование цен на услуги?

А никто! Я обзвонила несколько ведомств: Министерство торговли и интеграции, Комитет по защите прав потребителей, Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, Агентство по защите и развитию конкуренции и акимат – все открестились от своей связи с регулированием цены на услуги.

Обобщая их ответы, можно получить вывод: цены на услуги частных предпринимателей не регулируются никак и никем. Потому что это рынок. Не нравится цена – иди в другое место, ищи дешевле, ведь в выборе нас, потребителей, не ограничивают. Так же, как и услугодателей не ограничивают в выставлении стоимости на свои услуги.

Только вот что делать, если идти особо некуда? Услуга распечатки в шаговой доступности от административной полиции одна, они же сами конкретно туда и посылают. И конечно, ты не будешь колесить по улицам, где сплошь промышленные цеха и трубы теплотрассы, в поисках цены ниже...