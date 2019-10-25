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Цифровизация и борьба с коррупцией
Асель Муканова
Основная доля правонарушений при оказании госуслуг приходится на Мангистаускую, Актюбинскую, Павлодарскую, Туркестанскую, Западно-Казахстанскую, Алматинскую области и город Нур-Султан. При этом порядка 20% коррупционных деяний связано с земельными вопросами, заявил первый заместитель председателя Агентства по противодействию коррупции Олжас Бектенов, выступая на заседании Комиссии по направлению «Оказание государственных услуг» предвыборной программы партии «Nur Otan».