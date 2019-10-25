Цифровизация и борьба с коррупцией

Основная доля правонарушений при оказании госуслуг приходится на Мангистаускую, Актюбинскую, Павлодарскую, Туркестанскую, Западно-Казахстанскую, Алматинскую области и город Нур-Султан. При этом порядка 20% коррупционных деяний связано с земельными вопросами, заявил первый заместитель председателя Агентства по противодействию коррупции Олжас Бектенов, выступая на заседании Комиссии по направлению «Оказание государственных услуг» предвыборной программы партии «Nur Otan».

– За три года по линии местных исполнительных органов при оказании госуслуг зарегистрировано более 600 коррупционных правонарушений. Каждое пятое совершено долж­ностными лицами управлений и отделов земельных отношений. Преступления связаны со взяточничеством, мошенничеством и злоупотреблением должностными полномочиями при выдаче земельных участков, незаконном изменении их целевого назначения, продлении права аренды и с беспрепятственным утверждением землеустроительных проектов, – отметил Олжас Бектенов.

К примеру, в Мангистауской области осуждены аким села Акшукыр Тупкараганского района и руководитель отдела земельных отношений, которые на основании фиктивных выписок из протокола земельной комиссии незаконно выдали участки для строительства коммерческих объектов, тем самым причинив ущерб государству на сумму 845,9 млн тенге. В Шымкенте под суд пошел исполняющий обязанности заместителя руководителя управления земельных отношений, который обманным путем получил от предпринимателя 400 тыс. тенге и дорогие наручные часы под предлогом изменения целевого назначения земельного участка товарищества.

Коррупционные риски присутствуют и в установленных стандартах и регламентах оказания госуслуг. Так, в соответствии с Земельным кодексом и стандартом заявление об изменении целевого назначения земельного участка рассматривается до 30 дней. Однако установленные сроки системно нарушаются.

– В целом по стране 763 государственные услуги, оказанные местными исполнительными органами, исполнены с нарушением установленных сроков, – проинформировал Олжас Бектенов.

Еще одна проблема – ограничение доступа к информации, непрозрачность процедур выдачи земель. Проведенный анализ деятельности местных исполнительных органов по вопросу использования информационных систем (интернет-сайтов, геопорталов) свидетельствует о ненадлежащей работе в данном направлении.

Акиматы раз в квартал обязаны размещать на своих сайтах информацию о схемах генпланов, планах детальной планировки, инженерных коммуникаций. На деле – информация неполная и разрозненная.

В марте Министерством сельского хозяйства утверж­дены Единые требования к гео­информационным порталам МИО, согласно которым акиматы должны были запустить данные информационные сис­темы. Но пока они созданы только в Нур-Султане, Алматы, Шымкенте, Кызылординской, Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской и Карагандинской областях. Причем в разных регионах суммы на разработку геопорталов существенно разнятся – от 16,5 млн до 500 млн тенге.

Коррупция проявляется и в сфере сельского хозяйства: зафиксировано свыше 100 случаев вымогательства при субсидировании, регистрации спецсельхозтехники и выдаче водительских удостоверений. 55 правонарушений числится за отделами ветеринарии. Например, в ЗКО ветеринары на системной основе получали взятки от предпринимателей за беспрепятственный ввоз мяса. А в Туркестанской области к 3 годам лишения свободы осужден главспец за взятку 200 долларов за выдачу сертификатов на племенных лошадей.

Есть проблемы с выдачей справок из-за отсутствия интеграции баз данных ЕАСУ (единая автоматизированная система управления) и «E-Лицензия» с порталом «Электронного правительства». Ветеринарные справки выдаются без предоставления полного пакета документов на платной основе, хотя это прямо противоречит стандарту этой госуслуги.

В Костанайской области директор Карабалыкской районной ветстанции утвердил соответствующий прейскурант: на мелкий рогатый скот – 300 тенге, на крупный – 400 тенге. За полгода выдача 900 справок принесла «доход» в 269 тыс. тенге. И только после вмешательства агентства неправомерная деятельность была пресечена.

Самые главные коррупционные риски, как отмечалось на встрече, связаны с тем, что при оказании госуслуг чиновники напрямую контактируют с граж­данами, с несовершенством правовых актов, наличием широких полномочий должностных лиц. В связи с этим местным исполнительным органам необходимо активизировать перевод гос­услуг в электронный формат и интеграцию ведомственных баз данных с другими информационными ресурсами, усилить механизмы внутреннего контроля за качеством оказываемых услуг, выявлять так называемые «скрытые» услуги, не допускать нарушения сроков и иных стандартов.

В сфере ветеринарии и земельных отношений необходимо разработать единую информационную систему для учета и контроля животных с внедрением механизмов прозрачности и открытости, а также активизировать работу по внедрению геоинформационных порталов с дальнейшей их интеграцией с другими информационными системами.

Поддерживают коллег в критике местных исполнительных органов и в Агентстве РК по делам государственной службы. По мнению заместителя председателя ведомства Марата Дауешова, местные гос­органы увлекаются бюрократией. ­Почти в каждом втором случае у гражданина требуют лишние документы.

На сегодня уже порядка 80% госуслуг переведено в электронный формат. Оптимизируются сроки их предоставления и перечень необходимых документов. Однако, несмот­ря на принимаемые меры, в текущем году Агентство по делам госслужбы в ходе более 500 проверок выявило около 65 тыс. нарушений. Большая их часть связана с истребованием лишних документов у граждан.

– Анализ показал, что граж­дане больше всего жалуются на неправомерные действия услугодателей при оказании госуслуг и необоснованные отказы в сферах земельных отношений, жилищно-коммунального хозяйства и социальной. Из общего количества подтвержденных жалоб 44% приходится на действия сотрудников местных исполнительных органов, – отметил Марат Дауешов.

Наиболее подверженными коррупции остаются гос­услуги, имеющие альтернативный вариант их оказания. Таковых на сегодня 79, или более 40%. Поэтому нужно отходить от такой практики, считают в Агентстве по делам госслужбы.

От имени предпринимателей в заседании принял участие заместитель председателя правления НПП «Атамекен» Рустам Журсунов. Он подчеркнул, что одна из главных проблем для бизнеса – отсутствие доступной информации о земельных участках.

– Законодательством не установлены периодичность и обязанность проведения конкурсов, что является дискреционной нормой, позволяющей нечистым на руку чиновникам манипулировать ситуацией. Акиматами создан искусственный дефицит информации о свободных участках, что порождает условия для коррупционных схем, – зая­вил Рустам Журсунов. – Каждый год мы поднимаем вопрос доступа к земле. Соз­даны Единый государственный кадастр недвижимости, Единая национальная система координат, но завершение этой работы планируется в 2022 году, что, по нашему мнению, слишком долго. Нужно ускорить работу.

В НПП ведется реестр сис­темных проблем, в котором лидерами остаются логистика и перевозка, строительство и архитектура, закупки. Из 621 проблемы в нынешнем году удалось решить 490. В карту коррупционных рисков вошли 7 сфер – таможня, налоговое администрирование, сельское хозяйство, земельные отношения, строительство, госзакупки и транспорт и 118 рисков, по 13 из которых разработаны и внесены в Правительство конкретные предложения.

Рустам Журсунов также отметил, что упало качество оказания переданных с цент­рального на местный уровень 115 госуслуг.

Отдельно он поднял вопрос госзакупок.

– Если сравнить цены на один товар из конкурентных и неконкурентных источников, то разница составляет 30–40%, это колоссальные бюджетные средства, которые могли бы пойти на повышение зарплаты учителей и врачей. Мы видим вопиющие факты, в частности, по закупу питьевой воды. Если бутылка стоит 470–500 тенге, то в отдельных областях ее покупают за 4 тыс. тенге, – сказал Рустам Журсунов, подчеркнув, что казнокрадство в госзакупках начинается во время бюджетирования.

Искоренение коррупции при оказании госуслуг местными властями напрямую зависит от отказа в предоставлении их в бумажном варианте, считает региональный куратор комиссии Павлодарского областного филиала партии Марина Стрелковская.

– Цифровизация – панацея от многих бед, с которыми мы сегодня сталкиваемся, – отметила в свою очередь председатель комиссии, депутат Мажилиса Парламента РК Майра Айсина.

Мажилисвумен поблагодарила членов комиссии за проводимую работу. Все замечания и предложения учтены в законопроекте «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам государственных услуг». Документ поддержан депутатами Мажилиса и сегодня находится на рассмотрении сенаторов.

– Если он будет подписан, многие вопросы будут решены. Мы уже неплохо идем по цифровизации госуслуг, но тем не менее жизнь каждый день предъявляет новые требования. Очень много существует документов, регламентирующих оказание госуслуг, и они между собой не стыкуются, – сказала Майра Айсина, сообщив о разработке единого правового документа, который будет содержать все требования по оказанию госуслуг и пошаговый алгоритм действий для граждан.

По итогам заседания комиссия приняла ряд рекомендаций для центральных и региональных госорганов, в числе которых проведение инвентаризации и оцифровка инженерных коммуникаций, доработка региональных геопорталов и интеграция с ИС «Единый государственный кадастр недвижимости».

– Цифровизация в предоставлении госуслуг касается каждого государственного органа, – обратилась Майра Айсина к участникам заседания. – Поэтому просьба всем просмотреть еще раз госуслуги, выявить скрытые. Мы все работаем на людей, на повышение качества их жизни. Не надо держаться за свои услуги, отдавайте через реестр госуслуг в «Правительство для граждан», а госкорпорации нужно сделать акцент на разъяснительной работе. Давайте пропагандировать центры самообслуживания, надо учить людей получать электронные услуги. Начните с себя – со своих семей, работников министерств и ведомств, чтобы они не ходили в ЦОНы и в свою очередь обучали людей вокруг себя.