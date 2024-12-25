Цифровизация в действии: спрогнозировать, предупредить и отреагировать Статьи 25 декабря 2024 г. 5:33 3 Марина Демченко специальный корреспондент О внедрении новых технологий шла речь на заседании Правительства под председательством Премьер-министра Олжаса Бектенова фото пресс-службы Премьер-министра РК В офисе цифрового Правительства Премьер-министру продемонстрировали примеры отечественных цифровых решений. Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев представил в действии проекты «Социальный кошелек», «Реестр ОТП», «Онлайн-нотариус», платформу для систематизации запросов граждан E-Otinish и другие. По его словам, в уходящем году было оказано более 44 млн госуслуг. Министр рассказал о внедрении социального кошелька, который стал инструментом адресной социальной помощи. По поручению Главы государства работа началась с двух основных услуг – предоставления бесплатного горячего питания для школьников и бесплатных лекарств. На сегодняшний день более 703 тыс. школьников обеспечены бесплатным горячим питанием, охвачено более 2 тыс. школ. Все государственные аптеки полностью подключены к системе, ими уже удовлетворено свыше 1,5 млн бесплатных рецептов. В Министерстве промышленности и строительства намерены внедрить инструмент цифровой верификации данных при формировании Единого реестра отечественных товаропроизводителей (ОТП). Для оценки устойчивости предприятия механизм анализирует информацию ОТП с использованием технологий машинного обучения. Он способен изучить большой объем данных, предоставленных заявителем и государственными информационными системами: сведения по различным договорам, балансовую ведомость, детали производственных и технологических операций, наличие лицензий, сертификатов... – Для обучения модели используются различные показатели, которые могут влиять на результат Цифровой верификации в зависимости от «веса». В результате Цифровая верификация определяет вероятность «отечественного товаропроизводителя» по трем категориям (низкая, средняя и высокая). В итоге такой механизм, исключающий человеческий фактор, позволяет подтвердить, что деятельность предприятия имеет производственные признаки, – отметил на заседании Правительства министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев. В свою очередь министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев доложил о применении информационных технологий для охраны окружающей среды. По его словам, спутниковые снимки, искусственный интеллект усилили способность контролирующих органов бороться со стихийными свалками и незаконной вырубкой леса. В текущем году к ответственности привлечены 159 должностных лиц, не принимавших мер по ликвидации незаконных мусорных площадок. Также обнаружено 112 случаев незаконной вырубки леса. По 56 из них материалы переданы в суд. Как пояснил министр, на основе спутниковых данных «Қазақстан ғарыш сапары», помогающих обнаружить стихийные свалки, территориальные департаменты экологии выезжают на место и фиксируют каждый факт, после чего выписывается предписание на ликвидацию. В случае непринятия мер должностные лица привлекаются к административной ответственности. – Если факты незаконной рубки подтверждаются данными «Қазақстан ғарыш сапары», материалы передаются в правоохранительные органы. Использование технологий искусственного интеллекта – эффективный инструмент для обнаружения и устранения нарушений законодательства в сфере охраны окружающей среды, – отметил глава Минэкологии. Премьер-министр Олжас Бектенов подчеркнул важность создания цифровой среды для стимулирования экономики. Все развитые страны инвестируют в цифровизацию и искусственный интеллект, создают собственные стратегии. В Казахстане цифровые технологии уже внедрены и успешно используются в сферах промышленности, экологии, здравоохранения, образования, трудоустройства, в налоговом секторе, бизнес-среде, для социальной и юридической поддержки. – Глава государства Касым-Жомарт Токаев подчеркивает, что цифровая трансформация в системе государственного управления должна содействовать преобразованиям в общественной жизни и экономике. Посредством нейросетей мы можем спрогнозировать, предупредить и проактивно отреагировать на возможные риски и чрезвычайные ситуации. В ходе проводимой цифровой трансформации мы также должны вести работу по интеграции новых цифровых решений. Вся эта работа должна быть продолжена в рамках Концепции развития искусственного интеллекта до 2029 года и разрабатываемого сейчас проекта закона об искусственном интеллекте, – подчеркнул Олжас Бектенов. Для усиления работы по цифровой трансформации Премьер-министр дал ряд поручений. С учетом низкой осведомленности населения о разработках в сфере искусственного интеллекта перед Министерством цифрового развития поставлена задача по дальнейшему совершенствованию существующих цифровых решений и информированию казахстанцев об их использовании. Премьер-министр подчеркнул необходимость обучения сотрудников госорганов инструментам искусственного интеллекта в течение 2025 года – соответствующее поручение дано Министерству цифрового развития и акиматам регионов. Министерству науки и высшего образования поручено создать образовательные программы и курсы по искусственному интеллекту. Руководитель Правительства акцентировал внимание на разработке единых подходов по доступности данных в информационных системах государственных органов для дальнейшего использования и развития искусственного интеллекта. МЦРИАП поручено совместно с заинтересованными госорганами и акиматами регламентировать работу по сбору, хранению и защите данных для обеспечения их актуальности и достоверности. Следует предусмотреть соответствующие законодательные меры и нормативно-правовые акты, касающиеся в том числе защиты персональных данных, вопросов кибербезопасности, ответственности за решения, принятые с использованием искусственного интеллекта, а также этических норм, подчеркнул Олжас Бектенов. Министерству цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности совместно с заинтересованными госорганами и акиматами поручено выработать конкретные меры поддержки предприятий, создающих и внедряющих цифровые технологии и искусственный интеллект. #Правительство #заседание #цифровизация #технологии #ИИ