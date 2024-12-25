Цифровизация в действии: спрогнозировать, предупредить и отреагировать

В офисе цифрового Правительства Премьер-министру продемонстрировали примеры отечественных цифровых решений. Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев представил в действии проек­ты «Социальный кошелек», «Реестр ОТП», «Онлайн-нотариус», платформу для систематизации запросов граждан

E-Otinish и другие. По его словам, в уходящем году было оказано более 44 млн госуслуг.

Министр рассказал о внедрении социального кошелька, который стал инструментом адресной социальной помощи. По поручению Главы государства работа началась с двух основных услуг – предоставления бесплатного горячего питания для школьников и бесплатных лекарств.

На сегодняшний день более 703 тыс. школьников обеспечены бесплатным горячим питанием, охвачено более 2 тыс. школ. Все государственные аптеки полностью подключены к системе, ими уже удовлетворено свыше 1,5 млн бесплатных рецептов.

В Министерстве промышленности и строительства намерены внедрить инструмент цифровой верификации данных при формировании Единого реестра отечественных товаропроизводителей (ОТП). Для оценки устойчивости предприятия механизм анализирует информацию ОТП с использованием технологий машинного обучения. Он способен изучить большой объем данных, предоставленных зая­вителем и государственными информационными системами: сведения по различным договорам, балансовую ведомость, детали производственных и технологических операций, наличие лицензий, сертификатов...

– Для обучения модели используются различные показатели, которые могут влиять на результат Цифровой верификации в зависимости от «веса». В результате Цифровая верификация определяет вероятность «отечественного товаропроизводителя» по трем категориям (низкая, средняя и высокая). В итоге такой механизм, исключающий человеческий фактор, позволяет подтвердить, что дея­тельность предприятия имеет производственные приз­наки, – отметил на заседании Правительства министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев.

В свою очередь министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев доложил о применении информационных технологий для охраны окружающей среды. По его словам, спутниковые снимки, искусственный интеллект усилили способность контролирующих органов бороться со стихийными свалками и незаконной вырубкой леса. В текущем году к ответственности привлечены 159 должностных лиц, не принимавших мер по ликвидации незаконных мусорных площадок. Также обнаружено 112 случаев незаконной вырубки леса. По 56 из них материалы переданы в суд.

Как пояснил министр, на основе спутниковых данных «Қазақстан ғарыш сапары», помогающих обнаружить стихийные свалки, территориальные департаменты экологии выезжают на место и фиксируют каждый факт, после чего выписывается предписание на ликвидацию. В случае непринятия мер долж­ностные лица привлекаются к административной ответственности.

– Если факты незаконной рубки подтверждаются данными «Қазақстан ғарыш сапары», материалы передаются в правоохранительные органы. Использование технологий искусственного интеллекта – эффективный инс­трумент для обнаружения и устранения нарушений законодательства в сфере охраны окружающей среды, – отметил глава Минэкологии.

Премьер-министр Олжас Бектенов подчеркнул важность соз­дания цифровой среды для стимулирования экономики. Все развитые страны инвестируют в цифровизацию и искусственный интеллект, создают собственные стратегии. В Казахстане цифровые технологии уже внед­рены и успешно используются в сферах промышленности, экологии, здравоохранения, образования, трудоустройства, в налоговом секторе, бизнес-среде, для социальной и юридической поддержки.

– Глава государства Касым-Жомарт Токаев подчеркивает, что цифровая трансформация в системе государственного управления должна содействовать преобразованиям в общест­венной жизни и экономике. Посредством нейросетей мы можем спрогнозировать, предупредить и проактивно отреагировать на возможные риски и чрезвычайные ситуации. В ходе проводимой цифровой трансформации мы также должны вести работу по интеграции новых цифровых решений. Вся эта работа должна быть продолжена в рамках Концепции развития искусственного интеллекта до 2029 года и разрабатываемого сейчас проекта закона об искусственном интеллекте, – подчеркнул Олжас Бектенов.

Для усиления работы по цифровой трансформации Премьер-министр дал ряд поручений. С учетом низкой осведомленности населения о разработках в сфере искусственного интеллекта перед Министерством цифрового развития поставлена задача по дальнейшему совершенствованию существующих цифровых решений и информированию казахстанцев об их использовании.

Премьер-министр подчеркнул необходимость обучения сотрудников госорганов инструментам искусственного интеллекта в течение 2025 года – соответствую­щее поручение дано Минис­терству цифрового развития и акиматам регионов. Министерству науки и высшего образования поручено создать образовательные программы и курсы по искусственному интеллекту.

Руководитель Правительства акцентировал внимание на разработке единых подходов по доступности данных в информационных системах государст­венных органов для дальнейшего использования и развития искусственного интеллекта.

МЦРИАП поручено совместно с заинтересованными госорганами и акиматами регламентировать работу по сбору, хранению и защите данных для обеспечения их актуальности и достоверности.

Следует предусмотреть соответствующие законодательные меры и нормативно-правовые акты, касающиеся в том числе защиты персональных данных, вопросов кибербезопасности, ответственности за решения, принятые с использованием искусственного интеллекта, а также этических норм, подчерк­нул Олжас Бектенов.

Министерству цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности совместно с заинтересованными госорганами и акиматами поручено выработать конкретные меры поддержки предприятий, создающих и внедряющих цифровые технологии и искусственный интеллект.