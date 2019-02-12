​Цыплята на палочке

Как сообщила пресс-служба КООЗ, в январе в список нарушителей требований гигиенических нормативов и технических регламентов угодил ряд российских и отечественных производителей, поставщиков и продавцов сыров, куриных копченостей, мясного фарша и мучной сдобы.

Так, значительное превышение по показателю общей микробной обсемененности, свидетельствующей как минимум о глубокой несвежести продукта, выявлено в пробах фарша из мяса птицы «Крестьянский», произведенного ООО «СПК Курников» (РФ) и купленного с целью проверки в Атырау (магазин «Дамир») и Кульсары (магазин «Аружан») Атырауской области. Не особо съедобным по этой же причине оказался и взятый на пробу в «Дамире» цыпленок-бройлер «Благояр», выпущенный российским ЗАО «Ставропольский бройлер».

Вообще, с цыплятами, морожеными ли, копчеными ли, Атырауской области как-то особенно не повезло. Взятые на пробу в различных селах региона (с. Миялы, магазин «Бекарыс»; с. Индербор, магазин «Салем») цыплята-бройлеры от ЗАО «Инжавинская птицефабрика», ЗАО «Приосколье» (оба РФ) также оказались далеки от норм пищевой безопасности.

Однако, если можно так выразиться, «дно антисанитарии» пробил рулет копчено-вареный «Гурман» от ООО ПКФ «Пикант» (РФ), закуп­ленный в Атырау на складе № 9 по улице 1, строе­ние 35. Подвергнутый анализу, рулет и в самом деле оказался «пикант­ным» в смысле инфекции: содержал в пробе бактерии staphylococcus aureus – самого опасного вида стафилококка, вызывающего гнойно-воспалительные процессы в жизненно важных органах человека.

На этом фоне не столь зловеще, но не менее опасно для желудка смотрятся результаты анализа пельменей говяжьих «Вкусно-сытно», выпущенных ООО «Богородский мясоперерабатывающий комбинат» (РФ), которыми в с. Курмангазы торговал магазин «Аэлита». В пельмешках тех санврачи выявили не только превышение показателя общей микробной обсемененности, но и наличие кишечной палочки.

Привозные деликатесы, увы, тоже не минул пресловутый синдром «осет­рины второй свежести». К примеру, в аналоге икры зернистой «Старорусская», изготовленной в ООО «ПИК» (РФ) и закупленной в магазине «Диар» села Махамбет Махамбетского района Атырауской области, специалистами территориального департамента КООЗ были обнаружены дрожжи. А в мини-круассанах от ООО «КДВ Яшкино», которыми торговали в атбасарском (Акмолинская область) магазине «Полина», нашли плесень.

К сожалению, не очень строги к соблюдению санитарно-эпидемиологических норм бывают и отечественные производители продовольствия. Вот недавний случай, документально зафиксированный в Талдыкоргане: пробы говяжьего фарша от ИП «Алимбеков Б.», взятые в местном магазине «Продукты плюс», оказались «нашпигованы» кишечной палочкой…

И пока в уполномоченном госоргане пытаются установить причины, способствующие выявленным нарушениям (несоблюдение технологии, правил транспортировки или хранения), на местах принимаются срочные меры по изъятию с прилавков опасной продукции и информированию населения. При этом применяется ныне порядком подзабытая практика конкретного указания проштрафившихся торговых точек и производителей. А что, по-моему, все верно. Здоровье сограждан важнее пресловутой «деловой репутации». Особенно, если ею не слишком-то и дорожат.