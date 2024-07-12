Турция намерена стать полноправным членом ШОС

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О намерении Турции стать полноправным членом ШОС заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции в Вашингтоне по итогам саммита НАТО, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

«Целью Турции, которая сейчас является наблюдателем в ШОС, является полноправное членство в организации. Теперь она должна присоединиться к шанхайской пятерке», - сказал он на пресс-конференции, добавив, что обсуждал этот вопрос с лидерами РФ и КНР. Трансляцию вел телеканал TRT Haber.

Эрдоган принял участие в саммите ШОС в Астане 3-4 июля. По итогам поездки он сообщил о стремлении развивать отношения с Россией и Китаем в рамках организации.

Генеральный секретарь ШОС Чжан Мин ранее заявил, что Турция, несмотря на членство в Североатлантическом альянсе, принимает активное участие в деятельности организации, которая не нацелена против других государств.

По его словам, взаимодействие с Анкарой опирается на принципы, изложенные в хартии организации, в соответствии с «шанхайским духом».