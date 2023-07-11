Турция согласилась поддержать вступление Швеции в НАТО

Политика, В мире
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

В течение года Анкара блокировала вступление Швеции в НАТО.

Фото: twitter.com/jensstoltenberg

Турция согласилась поддержать членство Швеции в НАТО. Об этом сообщил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в Вильнюсе, где проходит саммит НАТО, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Euronews.com.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, по словам Столтенбега, согласился как можно скорее направить в парламент протокол о вступлении Швеции в НАТО.

В течение года Анкара блокировала вступление Швеции в НАТО, а в понедельник Эрдоган заявил, что не даст на него добро, пока Брюссель не разморозит переговоры о приеме Турции в ЕС.

В распространенном заявлении президента США говорится, что Джо Байден приветствует согласие президента Турции Тайипа Эрдогана снять вето на прием Швеции в НАТО.

Глава Европейского Совета Шарль Мишель прокомментировал новость в Твиттере словами "хорошие новости из Вильнюса".

#переговоры #Турция #НАТО #Швеция

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