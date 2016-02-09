​Творческий десант

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Чингиз ТАШЕНОВ, Акмолинская область

В областном управлении культуры инициаторами акции составлена специальная карта отдаленных от областного и районного центров сел и аулов, где нет «очагов культуры». Именно туда едут артисты, певцы, музыканты областных филармоний и театров. Вместе с ними последовали библиокараван «Книга – в село» Акмолинской областной универсальной научной библиотеки им. М. Жумабаева и выставка декоративно-прикладного искусства «Наследие края», подготовленная сотрудниками областного историко-краеведческого музея.

Первым населенным пунктом стало село Богенбай-би Зерендинского района. Более 70 человек вошли в состав выездной бригады, в их числе известные солисты областной филармонии, а также трио кобызистов «Ару», танцевальный ансамбль «Гакку», фольклорный ансамбль «Айнаколь». Отправились в дорогу и сотрудники музея и библиотеки. Вниманию сельчан в спортзале и фойе школы были представлены концертные программы, книжная и музейная экспозиции, а в завершение мероприятия, ставшего настоящим праздником, были вручены книги в рамках акции «Подари книгу».

От имени жителей Богенбай-би к гостям из Кокшетау со словами благодарности обратились местные аксакалы Амиржан Кусаинов и Абаш Абзанов.

– Наши односельчане сегодня получили огромное удовольствие от концерта и знакомства с выставками, – говорили ветераны. – К нам в село редко приезжают профессионалы такого уровня, носящие звания заслуженного артиста РК, «Мәдениет қайраткері» или лауреаты международных конкурсов. Мы хотим непременно пригласить артистов к нам снова. Уверены, что акция «Таланты – в регионы!» порадует еще многих жителей отдаленных сел и аулов.

Участники акции выступили и в селе Коянды Целиноградского района, жители которого также тепло встретили артистов и музыкантов. Культурный проект «Таланты – в регионы!» будет продолжаться в течение всего года.

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