«Тысячники» музыкальной культуры Свежий выпуск 533 Каракозайым ДАЛИШОВА

фото Карлы НУР

Открывало концерт одно из самых знаменитых произведений Антонина Дворжака – Симфония № 9 «Из нового света» в 4 частях. Это последняя и самая знаменитая симфония чешского композитора-романтика. Сказать, что шедевр симфонической музыки был исполнен отлично – значит ничего не сказать. Дирижер тонко чувствовал абсолютно каждого музыканта, тем самым дав возможность каждому почувствовать себя солистом.

Программу вечера продолжил симфонический кюй Тлеса Кажгалиева «Қыз қуу», который было особенно интересно услышать в прочтении американского гостя. Думается, что Дориан Уилсон смог почувствовать, понять и передать накал страстей, заложенный в произведении.

Во втором отделении на сцену вышла блистательная Жания Аубакирова, которую зал встретил овацией. Прозвучал Концерт для фортепиано с оркестром № 3 Сергея Рахманинова, признанный одним из самых известных и сложных.

– Для пианиста это произведение является некой высшей точкой, как горная вершина для альпиниста. Мы счастливые люди, потому что у нас в репертуаре есть такие вершины-тысячники, к которым музыканты всех времен и народов идут, достигают и преодолевают их, – считает Ж. Аубакирова. Она признается, что сцена для нее – место сакральное, и, конечно, исполнители всегда думают о слушателях в зале. Кстати, иностранные партнеры, как сказала сама пианистка, всегда говорят о замечательной, благодарной казахстанской публике.

Жания Аубакирова сотрудничает с Дорианом Уилсоном не так давно. На сцене Astana Opera один из самых востребованных дирижеров в мире выступал впервые. Творческий союз пианистки, дирижера и оркестра, безусловно, удачен. Они вновь покорили и музыкальные вершины, и столичную публику, которая от души, горячо и громко аплодировала музыкантам, благодаря за прекрасный концерт.