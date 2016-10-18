Общество
У 4 000 женщин в Казахстане ежегодно фиксируют рак молочной железы
Жания Уранкаева
Ежегодно у более чем 4 000 женщин в Казахстане выявляют рак молочной железы. Об этом в ходе Дня открытых дверей и семинара на тему "Рак молочной железы. Ранняя диагностика" заявила заместитель главного врача по организационно-методической работе Онкоцентра Астаны Багдаш Мустафина, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

По словам онколога, декадник, посвященный Всемирному дню борьбы с раком молочной железы в Астане, проводится ежегодно на протяжении многих лет. 

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"С 12 по 22 октября мы проводим консультации и приемы граждан. Рак молочной железы в структуре опухолевых заболеваний занимает лидирующее место по количеству смертей. В рамках мероприятия мы хотим обратить внимание общественности и населения  к тому, что необходимо своевременно проходить обследования, скрининги и выявлять предраковые заболевания. Ведь именно своевременное выявление этого коварного заболевания – залог излечения", – призвала доктор. 

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Как отмечают специалисты, скрининги по выявлению опухолевых заболеваний проводятся среди целевых групп – женщин от 50 лет один раз в два года. Данное обследование проводится бесплатно.

"С каждым годом, к сожалению, отмечается рост заболевания рака молочной железы. По всей республике ежегодно данное заболевание фиксируется у 4 000 женщин, в Астане в прошлом году было зафиксировано 250 случаев заболевания раком молочной железы, за девять месяцев текущего года – 209. В группе риска находятся женщины в возрасте от 50 до 60 лет. Также частыми причинами возникновения данного заболевания являются стрессы, ранние беременности и аборты, дисгормональные расстройства, наследственные факторы, беспорядочные половые связи", – перечислила Багдаш Мустафина. 

Отметим, что смертность от онкологических заболеваний в Казахстане занимает второе место в структуре смертности населения.

Структура заболеваемости основных локализаций по Астане по годам:



 2013

 2014

 2015

 По рангу
Рак молочной железы

 183

 13,3%

 197

 13,9%

 246

 14,9%

 I место
Структура смертности по Астане по годам:

Рак молочной железы

 75

 11,6%

 59

 8,5%

 69

 9,2%

 III место

К основным мерам профилактики относятся: ведение здорового образа жизни, своевременное лечение любых воспалительных процессов. Также уделяется особое внимание совершенствованию знаний и квалификации врачей, внедряются новые технологии лечения онкологических заболеваний, соответствующих европейским стандартам.

"У нас внедрена стереотаксическая биопсия для выявления опухоли на раннем доклиническом этапе, а также вакуумная аспирационная биопсия, с помощью которой удаляются опухоли маленьких размеров под контролем УЗИ с помощью хирургических косметических эффектов, практически без рубцов", – уточнили специалисты. 

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Напомним, что, по данным Всемирной организации здравоохранения, в настоящее время рак является одной из самых распространенных причин заболеваемости и смертности. Рак молочной железы занимает лидирующее место в структуре онкологической заболеваемости и смертности среди женского населения как в мире, так и в Казахстане.

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