У 4 000 женщин в Казахстане ежегодно фиксируют рак молочной железы
Жания Уранкаева
Ежегодно у более чем 4 000 женщин в Казахстане выявляют рак молочной железы. Об этом в ходе Дня открытых дверей и семинара на тему "Рак молочной железы. Ранняя диагностика" заявила заместитель главного врача по организационно-методической работе Онкоцентра Астаны Багдаш Мустафина, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.
По словам онколога, декадник, посвященный Всемирному дню борьбы с раком молочной железы в Астане, проводится ежегодно на протяжении многих лет.
"С 12 по 22 октября мы проводим консультации и приемы граждан. Рак молочной железы в структуре опухолевых заболеваний занимает лидирующее место по количеству смертей. В рамках мероприятия мы хотим обратить внимание общественности и населения к тому, что необходимо своевременно проходить обследования, скрининги и выявлять предраковые заболевания. Ведь именно своевременное выявление этого коварного заболевания – залог излечения", – призвала доктор.
Как отмечают специалисты, скрининги по выявлению опухолевых заболеваний проводятся среди целевых групп – женщин от 50 лет один раз в два года. Данное обследование проводится бесплатно.
"С каждым годом, к сожалению, отмечается рост заболевания рака молочной железы. По всей республике ежегодно данное заболевание фиксируется у 4 000 женщин, в Астане в прошлом году было зафиксировано 250 случаев заболевания раком молочной железы, за девять месяцев текущего года – 209. В группе риска находятся женщины в возрасте от 50 до 60 лет. Также частыми причинами возникновения данного заболевания являются стрессы, ранние беременности и аборты, дисгормональные расстройства, наследственные факторы, беспорядочные половые связи", – перечислила Багдаш Мустафина.
Отметим, что смертность от онкологических заболеваний в Казахстане занимает второе место в структуре смертности населения.
Структура заболеваемости основных локализаций по Астане по годам:
2013
2014
2015
По рангу
Рак молочной железы
183
13,3%
197
13,9%
246
14,9%
I место
Структура смертности по Астане по годам:
Рак молочной железы
75
11,6%
59
8,5%
69
9,2%
III место
К основным мерам профилактики относятся: ведение здорового образа жизни, своевременное лечение любых воспалительных процессов. Также уделяется особое внимание совершенствованию знаний и квалификации врачей, внедряются новые технологии лечения онкологических заболеваний, соответствующих европейским стандартам.
"У нас внедрена стереотаксическая биопсия для выявления опухоли на раннем доклиническом этапе, а также вакуумная аспирационная биопсия, с помощью которой удаляются опухоли маленьких размеров под контролем УЗИ с помощью хирургических косметических эффектов, практически без рубцов", – уточнили специалисты.
Напомним, что, по данным Всемирной организации здравоохранения, в настоящее время рак является одной из самых распространенных причин заболеваемости и смертности. Рак молочной железы занимает лидирующее место в структуре онкологической заболеваемости и смертности среди женского населения как в мире, так и в Казахстане.