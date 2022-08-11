"У меня две жены": убийца уральского бизнесмена попросил суд не арестовывать его

В специализированном следственном суде рассмотрено ходатайство следователя департамента полиции Западно-Казахстанской области об избрании меры пресечения в отношении 31-летнего Руслана Кожантаева и 21-летнего Турлана Амангельды, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Mgorod.kz.

Из материалов дела следует, что 6 августа подозреваемые, находясь в здании караоке-ресторана "Рахат Лукум", встретились с владельцем заведения Еркином Мухангалиевым. Между ними возник конфликт и Кожантаев достал свой складной нож и нанёс ему не менее трёх ударов в жизненно важные органы - в область шеи и грудной клетки. В этот момент стоящий рядом Амангельды достал из барсетки нож. Угрожая им, он преградил путь администратору заведения.

"Мухангалиев, спасая свою жизнь, попытался выпрыгнуть в открытое окно. В это время Кожантаев нанёс ему ещё несколько ударов в поясничную область. Далее раненый Мухангалиев побежал на парковку напротив центрального стадиона. Подозреваемые догнали его, Амангельды повалил его на землю и несколько раз нанёс ему удары ногой по туловищу. В этот момент подбежал Кожантаев и попросил у него нож. Амангельды передал ему нож и тот нанёс ему ещё не менее шести ударов. От полученных травм Мухангалиев скончался на месте происшествия. Кожантаев и Амангельды скрылись с места преступления", - зачитала прокурор Тажгалиева.

По заключению эксперта, причиной смерти Мухангалиева стали колото-резаные раны шеи, грудной клетки, поясничной области, повреждение левой сонной артерии, правой почки и переломы лобных костей.

"Учитывая, что Кожантаев и Амангельды не имеют постоянного источника дохода, совершили особо тяжкое преступление, после совершения которого скрывались от органов уголовного преследования, имеется достаточное основание, что они могут скрыться и могут воспрепятствовать объективному расследованию, оказывать давление на потерпевших и свидетелей. Прошу суд удовлетворить ходатайство следователя департамента полиции и санкционировать арест Кожантаева и Амангельды на два месяца", - зачитала государственный обвинитель.

Сам Руслан Кожантаев не согласился с доводами следствия. Он заявил, что у него есть две жены, одна из которых находится на последнем месяце беременности, дети и дом. Мужчина попросил суд не арестовывать его на два месяца.

Между тем Турлан Амангельды сообщил суду, что Руслан Кожантаев оказывал на него давление, и он был вынужден в тот день находиться вместе с ним. К слову, оба обвиняемых ранее не были судимы.

Санкцией судьи Исмаиловой Руслан Кожантаев и Турлан Амангельды арестованы на два месяца. Другими словами, во время следствия обвиняемые будут находиться по стражей.