Подробности о подозреваемых в убийстве бизнесмена в Уральске рассказали в полиции

Находились вместе, не сопротивлялись, оружия при них не было. Такие подробности задержания подозреваемых в убийстве бизнесмена в городе Уральске озвучил на брифинге первый заместитель начальника Департамента полиции Западно-Казахстанской области Жанболат Жаншин, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«6 августа в 19:55 неизвестное лицо, находясь в караоке ресторана «Рахат-Лукум», нанес множественные ножевые ранения в область шеи бизнесмену 1973 года рождения. От полученных ран он погиб на месте до приезда скорой помощи», – рассказал Жанболат Жаншин.

Личный состав Департамента полиции создал группы совместно с Нацгвардией, они отрабатывали дачные территории рядом с местом преступления. Были отработаны все видеокамеры, которые находились рядом с местом убийства. 8 августа примерно в 10:30 подозреваемые 1991 и 2001 годов рождения были задержаны на дачном участке «Коктем».

Замглавы ДП области отметил, что к этому часу ведутся следственно-оперативные работы. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи «Убийство».

«Сразу по камере отследили, в какую сторону они побежали, еще свидетели рассказали, в каком направлении они скрылись, и мы установили, что они находятся в дачном массиве недалеко от телецентра. Каждый дом осматривали в дачном массиве, опрашивали гражданских. Может, они где-то увидели или услышали, что наши сотрудники их ищут, и начали бежать. Наши сотрудники показали профессионализм и задержали их. Всё это время они находились на одной из дач. При задержании находились вместе, сопротивления не оказывали. Нам помогали гражданские – они рассказали, куда они убежали. Мы задержали на улице. Где они находились, мы не знаем», – добавил спикер.

Жаншин отметил, что пока не может ответить на вопрос о мотиве преступления. Нет у него и никаких подробностей относительно приверженности одного из подозреваемых деструктивному течению. Известно только то, что оба подозреваемых являются жителями ЗКО.

«Оружие изъяли на месте преступления. Назначена экспертиза. Пока на счет того, из-за чего было совершено преступление, мы не можем сказать, потому что ведутся следственные действия. Не можем также сказать, были ли они знакомы, являются ли подозреваемые приверженцами деструктивных течений или наркоманами. Все это покажет следствие», – резюмировал Жаншин.