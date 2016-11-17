​У мюзикла столичная прописка

И недостатка в поклонниках у театра нет, что убедительно подтвердил новый показ мюзикла, уже полюбившегося зрителям. Интригуют и перипетии сюжета, рассказывающего о приключениях четырех друзей, приехавших поступать в консерваторию, и золотые хиты ХХ столетия – Ш. Калдаякова, Е. Хасангалиева, ВИА «Дос-Мукасан», Френкеля, «Битлз»…

– Мы представили зрителям первый национальный мюзикл что называется с полным казахстанским содержанием. Это касается и музыки, и постановки, и артистов. И нам вдвойне приятно сделать такой прекрасный подарок казахстанцам в год 25-летия нашей независимости, – отметила директор «Қазақконцерта» Салтанат Сейдимбек.

Свой вклад в успех спектакля также внесли автор либретто – известный казахстанский поэт и сценарист Бахыт Каирбеков, композитор, заслуженный деятель Казахстана Артур Оренбургский, драматург Аннас Багдат.

Свои краски в спектакль добавил и режиссер мюзикла Еслям Нуртазин, а о молодых актерах и говорить нечего. Они играли с задором и удовольствием. Да и чувствовали себя одной семьей. Ведь все они – выпускники и студенты старших курсов Академии искусств им. Т. Жургенова. В спектакле участвовали лучшие из лучших, прошедшие строгий кастинг. Главным критерием отбора стало не только владение актерским мастерством, но и умение петь и танцевать. И артисты доказали, что умеют играть, передавая свои эмоции залу.

Нет сомнения в том, что новый формат «Қазақкон­церта» обогатит не только культурный потенциал столицы, но и расширит жанровое разнообразие театральных постановок. Теперь артисты музыкального театра Astana Musical могут повышать свое мастерство, используя уникальные возможности самого масштабного концертного сооружения столицы – ЦКЗ «Казахстан».