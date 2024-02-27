У руля НОК – легенда спорта

В заседании высшего органа управления НОК РК приняли участие представители 35 национальных спортивных федераций по олимпийским видам спорта и два представителя Комиссии спортс­менов НОК РК, присутствовал министр туризма и спорта Ермек Маржикпаев.

Главными темами внеочередной ассамблеи стали итоги выступ­ления юношеской сборной страны на IV зимних юношеских Олимпийских играх-2024 в Южной Корее, подготовка к предстоящим в июле летним Олимпийским играм в Париже (Франция), вопросы актуализации учредительных документов НОК в соответствии с нормами закона, приведение срока полномочий органов управления организации к единому периоду, а также итоги его работы в период с 2015 по 2023 год.

Также теперь уже экс-президент НОК РК Тимур Кулибаев сообщил членам Генеральной ассамблеи о принятом решении досрочного прекращения полномочий на своем посту. По итогам же голосования членов Генеральной ассамблеи новым президентом НОК РК был избран Геннадий Головкин, казахстанский боксер, серебряный призер Олимпийских игр 2004 года в Афинах (Греция), обладатель множества чемпионских титулов и наград.

– Для меня большая честь будет представлять нашу страну уже в новом для себя качестве. Когда мне предложили возглавить НОК Казахстана, я согласился выдвинуть свою кандидатуру при условии, что мне позволят внести свой вклад в развитие казахстанского спорта. Как вы знаете, я не политик и не чиновник. Я привык доказывать свои намерения не словом, а делом. Хочу добавить, что у меня есть свое видение, есть многолетний международный опыт, есть команда и – самое главное – давнее искреннее желание это все реализовать в моей родной стране, – сказал после назначения на ответственный пост легенда казахстанского спорта.

Кроме этого, ввиду истечения срока полномочий завершил свою работу и состав Исполнительного комитета и Ревизионной комиссии НОК РК. По итогам голосования членов Генеральной ассамблеи НОК РК был избран следующий состав Исполнительного комитета и Ревизионной комиссии: генеральный секретарь – Жанар Утешева; вице-президент по летним видам спорта – Данияр Абулгазин, президент ОО «Федерация настольного тенниса Республики Казахстан»; вице-президент по зимним видам спорта – Аскар Мамин, президент РОО «Казахстанская федерация хоккея»; вице-президент по общим вопросам – Ербол Мырзабосынов, председатель Комитета по делам спорта и физической культуры; вице-президент по развитию паралимпийских видов спорта – Серик Сапиев, чемпион Олимпийских игр 2012 года в Лондоне (Великобритания). Представителем Комиссии спортсменов НОК РК утверждена Ольга Рыпакова – чемпионка Олимпийских игр 2012 года в Лондоне, серебряный призер ОИ-2008 в Пекине (Китай) и бронзовый призер ОИ-2016 в Рио-де-Жанейро (Бразилия).

В состав представителей нацио­нальных спортивных федераций вошли Даниал Ахметов, президент РОО «Федерация легкой атлетики Республики Казахстан»; Дмитрий Баландин, чемпион Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро (2016); Гаджи Гаджиев, первый вице-президент ОО «Федерация тяжелой атлетики»; Куанышбек Есекеев, президент РОО «Федерация дзюдо»; Диас Сулейменов, президент ОЮЛ в ФА «Национальная лыжная ассоциация Республики Казах­стан»; Булат Утемуратов, президент РОО «Федерация тенниса»; Алия Юсупова, президент ОО «Казахстанская федерация гимнастики»; Димаш Султанов, генеральный секретарь РОО «Федерация греко-римской, вольной и женской борьбы»; Олег Почивалов, генеральный секретарь ОО «Казахстанская федерация спортивной стрельбы».

Председателем Ревизионной комиссии избран Абай Алпамысов, президент РОО «Национальная федерация баскетбола», а членами комиссии стали Роллан Сериков, вице-президент федерации Qazaq kuresi, и Раббани Ашимбеков, генеральный секретарь ОО «Казахстанская федерация гимнастики».