У штурвала

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Ирина Гончарова, Мангистауская область

Военно-морские силы Республики Казахстан отмечают свое тридцатилетие.

Но вместо пышных банкетов и дорогих подарков матросы приняли участие в масштабных учениях. Срочники и их командиры продемонстрировали мощь Военно-морских сил страны, а также рассказали, чем служба на корабле отличается от сухопутной.

Владислав Петров из Семипалатинска чуть ли не с младенчества мечтал служить на корабле. Это у него семейное. Отец и дедушка были моряками. Сам матрос пока в раздумьях: идти после армии на военную или гражданскую службу. Уверен в одном: точно – в море и точно после получения высшего образования, тем более что отличная служба в армии теперь гарантирует бесплатное обучение в вузах.

– Между сухопутными и морс­кими войсками есть большая разница. Мы, матросы, во время службы более самостоятельные. У нас есть свои задачи. Например, я отвечаю за мотор, дизель и генераторы. Наши матросы управляют боевыми кораблями. Среди нас есть связисты, те, кто стреляет на всех установках. Мне очень нравится служить. Конечно, дисциплина есть. Но к нам относятся уважительно, делятся опытом, – рассказал моторист электробытовой части Владислав Петров.

Матрос Петров служит помощником механика. У его куратора есть буквально год, чтобы ознакомить срочника со сложным механизмом работы корабля. За одним офицером закреплено несколько солдат. Кто-то учится стрелять из артиллерийских установок, другие изучают штурманское дело. Задачи у всех разные. Офицеры рассказывают, что перед распределением обязательно учитывают образование и навыки срочника.

– Перед тем как поступить к нам на службу, ребята проходят отбор в своих военкоматах. Отдается предпочтение призывникам со средним специальным или высшим образованием, навыками, в особенности связанными с судоходством. Там их отбирают и присылают к нам. А здесь под нашим руководством они обучаются особенностям экс­плуатации техники, вооружения, технических средств в условиях корабля на море, – рассказал старший лейтенант командир элект­ро-механической боевой части ракетно-артиллерийского кораб­ля «Казахстан» Руслан Кунаков.

Весь период службы матросы проводят на корабле. Увольнительные разрешаются не чаще одного раза в месяц. Пользоваться телефонами запрещено. Связь с родителями – лишь раз в неделю. Зато есть обычай – устраивать праздник в день рождения. Офицеры рассказывают, что именинник обязательно получает подарок, угощение и видеозвонок родным.

У Военно-морских сил страны свой метод борьбы с дедовщиной. На одном корабле служат матросы только одного призыва. В кубриках, помимо срочников, обязательно живут один-два старшины. Повсюду установлены камеры видеонаблюдения. А вообще-то командир корабля говорит, что времени на конфликты у срочников нет. Весь их день на год вперед расписан буквально по минутам.

Корабль «Казахстан» – ветеран Военно-морских сил страны. Он был построен на казахстанском заводе в 2012 году. Раньше, вспоминают офицеры, служили на корейских бортах. Сейчас, говорят, гораздо лучше. Корабль оснащен по последнему слову техники.

Свой юбилей ВМС Казахстана отмечали громко. Вместо залпов салюта – стрельба по движущимся мишеням. По задумке авторов учений, на военный корабль напали террористы на катерах. В командирской будке раздаются приказы. Солдаты на местах быстро и слаженно выполняют указания.

Дивизионом разнородных кораблей было отработано базовое учение соединения по охране и обороне пункта базирования кораблей с отработкой элементов: организация противоподводно-диверсионной обороны, отражения нападения катеров и дронов, борьба с пожаром, ликвидация последствий ударов условного противника.

Матросы говорят, что такие учения проводятся почти каждую неделю. И хотя к концу службы боевая готовность матросов на высоте, все же о применении навыков в жизни здесь никто не мечтает. Говорят, что основная роль армии – гарантировать мир.

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