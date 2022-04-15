У жителей микрорайона «Кызылжар» есть шанс отстоять землю, на которой был стадион.

О конфликте местных жителей с городским акиматом, изменившим план детальной планировки земельного участка и передавшим его под строительство частной клиники, «Казах­станская правда» писала в публикации «Земля раздора» (29 ноября, 2021 год). Речь шла о том, как городские власти оставили местную школу и население крупного жилого массива без стадиона. Его люди своими силами построили еще в 60-х годах прошлого столетия. Организовывали асары, чтобы установить ворота и скамейки для зрителей, засеять поле газоном и посадить вокруг деревья.

Здесь проходили школьные уроки физкультуры. Сюда в свободное время шли подростки и молодежь, чтобы играть в футбол, волейбол и другие массовые игры. Других спортивно-массовых объектов в микрорайоне нет. Неудивительно, что жители в штыки восприняли решение городского акимата построить на этом месте частный медицинский центр.

Попытки добиться справедливости на местном уровне не принесли успеха. Освоение участка началось в спешном порядке: новый собственник вырубил деревья и демонтировал спортивный инвентарь, на месте футбольного поля начали рыть котлован. В какой-то момент полицейские даже оцепили территорию, чтобы возмущающиеся люди не мешали строителям хозяйничать на стадионе.

На помощь жителям, решившим во что бы то ни стало отстоять свое единственное мес­то активного досуга, пришел Комитет по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства. Там отреагировали на обращение граждан и организовали внеплановую проверку.

В ведомстве пришли к выводу, что земельный участок площадью 2,7 га под строительство медицинского центра на месте стадиона школы № 53 выдан в обход нормативно-правовых актов. При этом нарушен и Земельный кодекс РК, и градостроительная документация.

Главный государственный инспектор по использованию и охране земель РК Мурат Темиржанов рассказал тогда о выявленных нарушениях. В частности, в ходе внеплановой проверки с выездом на место установлено, что в нарушение статей 44, 48, 109 Земельного кодекса РК, не учитывая требований градостроительной документации, а также вне торгов (конкурсов, аукционов) акиматом города Шымкента принято постановление от 12 августа 2020 года о предоставлении АО «Социально-предпринимательская корпорация «Шымкент» на праве аренды земельного участка, расположенного по улице Гулистан, 9. Между тем данный земельный участок в соответствии с проектом детальной планировки по актуализации генерального плана Шымкента предусмотрен для установки спортивных со­оружений.

Местная власть проигнорировала требование Комитета по управлению земельными ресурсами отменить свои решения и вернуть государству землю под стадионом. Стройка, на время проведения проверки снизившая активность, снова возобновилась. Но местные жители и специалисты Комитета по управлению земельными ресурсами продолжали работу в правовом поле, чтобы добиться устранения незаконных, как они полагают, решений.

Промежуточным итогом на этом пути можно считать решение экономического суда Шымкента, предписывающего остановить возведение частного медицинского центра. Пока на время судебного разбирательства, в ходе которого экономическому суду предстоит разобраться во всех перипетиях и вынести решение. На следующую неделю назначено предварительное слушание по этому делу.

Жители «Кызылжара» наде­ются, что справедливость восторжествует, и придет то время, когда на месте многометрового котлована, выкопанного на стадионе, снова появится газон, а у детей, подростков и молодежи будет возможность заниматься спортом.