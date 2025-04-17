Убийство Шерзата Болата: судья отказал в рассмотрении дела в Алматы

Суд
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Дана Аменова
корреспондент

Адвокаты подсудимых и потерпевшие просили перенести суд из Талдыкоргана в Алматы, сообщает Kazpravda.kz

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Судебное заседание началось с 40-минутным задержанием из-за опоздания адвоката, которой судья сделал замечание. Он предупредил юриста о возможности привлечения к ответственности за проявление неуважения к суду.

По этой причине защитник одного из обвиняемых, Абенов, предложил перенести процесс в Алматы из-за логистики. Также с аналогичной просьбой обратился адвокат потерпевшей стороны Мейрман Шекеев.

Однако судья принял другое решение.

«У вас шесть адвокатов. Если кто-то не сможет участвовать или опаздывает, или будет  отсутствовать, мы все равно можем продолжать. Возможности онлайн-участия у нас нет из-за прямой трансляции, поскольку могут возникнуть проблемы с пониманием и технические сложности», – заключил он.

Напомним, в начале октября 2024 года в Талгаре был убит подросток Шерзат Болат. По подозрению в умышленном убийстве арестованы восемь человек и трое – по недонесению о преступлении. Родные подростка требуют справедливого приговора убийцам, а также открытого суда над ними.

После убийства подростка был подожжен дом его семьи, он полностью сгорел. Позже был похоронен дядя Шерзата Болата, который по предварительным данным, совершил суицид и якобы в переписке по WhatsApp попросил похоронить рядом с племянником. В соцсетях содержание записки и ее подлинность подвергли сомнению.

Объем уголовного дела составил 62 тома.

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