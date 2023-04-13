Убийцам уральского бизнесмена вынесли приговор

Сегодня, 13 апреля, в специализированном межрайонном уголовном суде вынесли приговор в отношении 32-летнего Руслана Кожантаева и 22-летнего Турлана Амангельды, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Mgorod.kz .

Фото: mgorod.kz

Присяжные заседатели признали их виновными в убийстве Еркина Мухангалиева и судья вынес приговор: признать Кожантаева и Амангельды виновными в убийстве с особой жестокостью и совершенное группой лиц по предварительному сговору и назначить наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в колонии максимальной безопасности.

Также суд частично удовлетворил гражданский иск потерпевшей Умбетовой и обязал Кожантаева и Амангельды выплатить ей по 15 млн тенге каждый.

Отмечается, что во время оглашения приговора подсудимый Кожантаев вел себя спокойно, тогда как Амангельды выкрикивал и просился выйти на улицу: "сыртқа шығып келейінші, алатын жазаны алдық қой, бара берейікші".

С приговором суда не были согласны и родители Амангельды. Они сразу заявили, что дело рассматривали предвзято, а потом и вовсе заявили, что это погибшего Мухангалиева якобы "заказала" сама потерпевшая.

Не согласился с приговором и защитник Марат Надыршин, который рассказал, что считает приговор слишком суровым, так как никакого сговора у подсудимых не было, все было сделано импульсивно, Мухангалиев якобы оскорбил Кожантаева и тот "взорвался".

Напомним, жестокое убийство бизнесмена Еркина Мухангалиева произошло в августе прошлого года. Его тело с множественными ножевыми ранениями обнаружили на стоянке стадиона имени П. Атояна. Личности подозреваемых установили сразу - камеры видеонаблюдения зафиксировали преступление. Задержать мужчин удалось спустя двое суток, они прятались на дачах.

Так, на скамье подсудимых оказались 32-летний Руслан Кожантаев и 22-летний Турлан Амангельды. Оба ранее не судимые, уроженцы ЗКО, безработные. У Кожантаева трое детей, младшему из которых нет и полугода. Они обвиняются в убийстве с особой жестокостью по предварительному сговору в группе лиц, им грозит наказание до пожизненного лишения свободы. Дело рассматривали с участием присяжных заседателей.