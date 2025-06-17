Уборка по карте

Таза Казахстан
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Ксения Черника

В Шымкенте экологические активисты при поддержке партии «Amanat» начали сос­тавление карты загрязненных территорий города.

фото Любови Доброты

По словам организаторов, карта поможет не только систематизировать проблемные зоны, но и привлечь внимание общественности и коммунальных служб к конкретным участкам, нуждающимся в срочном наведении порядка. Этот важный проект станет основой для регулярных акций по очистке мегаполиса, в том числе в рамках инициативы «Чистый четверг».

По словам исполнительного секретаря районного филиала партии «Amanat» Ердаулета Жунисбека, навести чистоту во дворах экоактивистам помогают сами жильцы. И если нужно привести в порядок конкретную территорию, но нет техники и ресурсов, то горожане могут подать заявку, и им помогут с организацией уборки.

Для большого и стремительно развивающегося Шымкента наличие актуальной карты загрязненных территорий очень важно. Она позволяет определять приоритетные участки для уборки, координировать действия волонтеров и коммунальных служб, привлекать внимание жителей к экологическим проблемам рядом с их домами, а также помогает создать долгосрочную стратегию по озеленению и благоустройству города.

Инициатива партии показала, что объединение усилий власти, активистов и самих жителей может привести к реальным изменениям: город становится чище.

#Шымкент #экоактивисты #«Чистый четверг»

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