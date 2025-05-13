На юге Казахстана началась уборка ранних овощей. В частности, в Туркестанской области с 1,2 тыс. га собрано 38,3 тыс. тонн капусты. Об этом на заседании Правительства сообщил министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По его словам, в текущем году планируется собрать порядка 580 тыс. тонн ранних овощей, что позволит обеспечить потребность внутреннего рынка в период межсезонья до сбора нового урожая.

Министр сообщил, что начался массовый сев яровых культур, при этом посевная идет во всех регионах.

По данным МСХ, всего засеяно 3,7 млн га, в том числе посевы зерновых составили 2 млн га, кормовых – 300 тыс. га, масличных – 888 тыс. га, овощебахчевых и картофеля – 195 тыс. га. Подходит к завершению посев хлопчатника и сахарной свеклы.