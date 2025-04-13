Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств, будут установлены временные дорожные знаки и указатели, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Астаны

Столичное управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры начинает работы по среднему ремонту улицы Алматы на участке от ул. Сауран до пр. Кабанбай батыра, передает официальный сайт акимата Астаны.

В связи с проведением ремонтных работ с 13 по 25 апреля текущего года будет частично перекрыто движение на данном участке. При этом движение автотранспортных средств будет организовано в обоих направлениях по одной из сторон.

Просим водителей и пешеходов заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств, будут установлены временные дорожные знаки и указатели.