Участок улицы Алматы частично перекроют в Астане

Транспорт
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Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств, будут установлены временные дорожные знаки и указатели, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Астаны

Столичное управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры начинает работы по среднему ремонту улицы Алматы на участке от ул. Сауран до пр. Кабанбай батыра, передает официальный сайт акимата Астаны.

В связи с проведением ремонтных работ с 13 по 25 апреля текущего года будет частично перекрыто движение на данном участке. При этом движение автотранспортных средств будет организовано в обоих направлениях по одной из сторон.

Просим водителей и пешеходов заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств, будут установлены временные дорожные знаки и указатели.

#Астана #дороги #ремонт

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