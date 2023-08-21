Почти до декабря перекроют участок улицы Сыганак в Астане

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Пресс-служба ТОО "City Transportation Systems" сообщила о перекрытии участка улицы Сыганак до конца ноября в Астане, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Отмечается, что в рамках реализации проекта линии LRT проводятся работы по устройству монолитной железобетонной балки вдоль улицы Сыганак на перекрестках с улицами Сауран и Акмешит.

"В этой связи, с 25 августа вводится полное закрытие движения по южной стороне вдоль улицы Сыганак от проспекта Кабанбай батыра до улицы Туркестан и частичное ограничение движения по северной стороне (две полосы) вдоль улицы Сыганак на участке от улицы Туркестан до проспекта Кабанбай батыра. Срок перекрытия - до 30 ноября", – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что по указанным ограничениям изменений в движении общественного транспорта, проходящего на данном участке, не будет.

Жителей города и автовладельцев просят отнестись с пониманием и заранее планировать свой маршрут.