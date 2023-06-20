Участок улицы Валиханова перекроют на ремонт в Астане

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В акимате Астаны сообщили о проведении ремонта дорожного полотна по улице Ш. Валиханова от улицы Кенесары до улицы А. Иманова, передает Kazpravda.kz.

"В связи с проведением ремонтных работ с 21 по 26 июня будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств на вышеуказанном участке", - говорится в распространенной информации.

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторовых ситуаций на дорогах города.