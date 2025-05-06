Учебное заведение с особым статусом

Статьи
1
Алишер Даниал

Спикер Сената Маулен Ашимбаев ознакомился с ходом строительства нового здания респуб­ликанской школы Абая в Алматы.

фото пресс-службы Сената Парламента РК

Открытие учебного заведения приурочено к отмечаемому в этом году 180-летию со дня рождения великого поэта и мыслителя. Как отметил Маулен Ашимбаев, Глава государства постоянно подчеркивает важность повышения уровня образования в Казахстане. В этом контексте строи­тельство новой школы для одаренных детей играет важную роль в подготовке конкурентоспособных и всесторонне развитых молодых людей. Школа станет опорным учебным заведением по изучению и продвижению наследия великого поэта и мыслителя. В школе планируется сделать упор на качественный профессорско-преподавательский состав, а к процессу обучения привлекать высококлассных специалистов и квалифицированных педагогов.

– К знаменательной дате по поручению Президента страны ­Касым-Жомарта Кемелевича Токаева приурочено открытие школы Абая, которая имеет особый статус. Важно соответствовать этому званию, поэтому необходим качественный отбор педагогического состава школы. Важно использовать передовой опыт. Школа будет способствовать формированию нового поколения патриотов в соответствии с философией Абая «Толық адам» и концепцией Главы государства «Адал азамат», – отметил Маулен Ашимбаев и поблагодарил за поддержку в реализации проекта акима города Алматы, министра просвещения и всех неравнодушных к будущему отечественного образования граждан.

В рамках рабочей поездки спикер Сената и другие депутаты посетили и ознакомились с деятельностью центра инноваций MOST IT Hub Almaty. Площадка нацелена на объединение креатива, технологичности и предпринимательства, благодаря коллаборации которых создаются проекты для развития национальной экономики.

#Сенат #Маулен Ашимбаев

Популярное

Все
Человек-легенда
В гостях у стражей неба
Бессмертный подвиг девушки-снайпера
Стартовал первый в республике лесоклиматический проект
Посадили деревья в честь ветеранов
Героям-казахстанцам посвящается
«Сырые» кадры аграрной отрасли не нужны
На учебу – в Малайзию
Страховая медицина: вопросы без ответов
«Келінжан» в новом сезоне
Профессионал, с которым повезло работать
Освоен выпуск футеровки для ГОКов
9 Мая
Он защищал блокадный Ленинград
Реформы – ответ на запросы общества
«Ұлы дала жорығы»: 80-летию Великой Победы посвящается
Пехотинцы из Казахстана обороняли Сталинград
Спектр важнейших услуг
Полководец. Писатель. Патриот
Мажилис принял новый Налоговый кодекс
Прокуроры на фронте и в тылу – на страже закона и порядка
Нацгвардия МВД РК отметила 80-летие Победы масштабной патриотической акцией
Будет ли в столице новый сквер?
Фестиваль тюльпанов провели в ЗКО
Социальный автокараван проехал по селам
Гвардейцы обеспечивают порядок в зоне подтопления в СКО
В Астане готовятся к военному параду
Победившая в международном конкурсе солистка ансамбля «Гүлдер» поедет на обучение в США
Президент наградил ветерана дипломатической службы
В Казахстане повысят налог на прибыль для банков
Бизнес Сингапура инвестирует крупные и эксклюзивные проекты
Они сражались за Родину
Первый в Центральной Азии центр креативных технологий откроется в Астане
Международная автовыставка начала свою работу в столице
Супруги Куангали и на работу, и домой спешат с радостью
К исследованию озера Балхаш подключится Франция
Мангистау делает ставку на автотуризм
Свыше 10 миллиардов тенге направят на развитие животноводства в СКО
Самый отдаленный район Жамбылской области получит новый импульс развития
Улицы в честь ветеранов Великой Отечественной войны планируют назвать в Шымкенте
Акимат Алматинской области ответил на жалобу автомобилистов
Инновационный завод в Мангистауской области: от науки к практике
В Талдыкоргане 15 человек уже год ждут купленные «по предзаказу» телефоны
Нацгвардия отдала дань памяти военнослужащим Казбата
Ответственность за «овербукинг» вводят в Казахстане
Личный состав Нацгвардии перешел на летнюю форму одежды
Пятитомник «Каныш» – академическое собрание трудов первого президента Академии наук Казахстана
Бойцы Нацгвардии задержали около 5 000 правонарушителей
В Казахстане стартовало профилактическое мероприятие «Безопасная дорога»
В каких районах Астаны появятся новые школы
Аким области Абай проконтролировал ситуацию в селе Красный Яр
В лицее Шымкента хотели закупить 45 тысяч пачек бумаги на 90 млн тенге
Джей Ло едет в Астану
Ставить и достигать цели
Начато возведение крупного металлургического завода
Около 2 тысяч казахстанцев получили спецвыплату за вредные условия труда
Акмолинец выехал на встречную полосу прямо перед полицейскими
Почему огородик в Шымкенте стал дороже сайрамского гектара?

Читайте также

Профессионал, с которым повезло работать
40 педагогов НВТП получили награды в преддверии 7 мая
Казахстанские миротворцы проходят службу на Голанских высот…
Тепло, забота и поддержка вдали от родины

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]