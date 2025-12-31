Одна станция включает 395 электронных учебников и книг художественной литературы на казахском и русском языках, видеоматериалы, аудиоконтент, мультфильмы, интерактивные задания и тесты. Также в платформу встроен интеллектуальный помощник Qamqor, который помогает учителям и школьникам в процессе обучения.

В издательстве рассказали, что одну тысячу образовательных станций стоимостью 400 тыс. тенге каждая отправили в школы отдаленных регионов страны.

Как отметила президент «Алматыкітап» Гаухар Саймасаева, основная цель проекта – поддерж­ка инициативы Главы государства «Читающая нация», оказание помощи малокомплект­ным школам, биб­лиотекам и педагогическим колледжам, обеспечение их современными учебными пособиями. По ее словам, учебные станции и платформа TopIQ существуют уже шесть лет. И на сегодня уже 2 млн учеников, посещающих 2 тыс. школ, используют их в учебе.

– Но это школы крупных городов и областных центров. А что насчет школ в отдаленных селах? Мы искали ответ на этот вопрос – и в результате родился проект. Нам пришла идея перенести всю базу данных в учебную станцию TopIQ-MobilBox и передать ее в дар малокомплектным школам и примерно 50 детским библиотекам, – сообщила Гаухар Саймасаева.

Президент издательства отметила, что в дальнейшем они соз­дадут ассоциацию «1 000 школ», посетят села и проведут исследование о влиянии образовательной платформы на учебный процесс.