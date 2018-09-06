Ученые превратят отходы пластика в автомобильное топливо

Метод переработки пластиковых бутылок в топливо разработан исследователями из Университета Суонси, передает Life.ru.
Простой способ переработки пластиковых отходов позволяет измельчать полимеры в порошок, после чего с помощью раствора щёлочи и обычного света из состава выделяется большое количество водорода, которое может быть использовано для заправки экологически чистых машин.
Исследователи отмечают, что ресурсов для выработки топлива даже больше, чем нужно: ежегодно на свалку выбрасываются миллиарды тонн пластиковых бутылок, изготовленных из полиэтилентерефталата, который при незначительных финансовых вложениях можно промышленным способом перерабатывать в водородное топливо.
